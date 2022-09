La Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli con Suor Paola

La S.S. Lazio e gli olandesi del Feyenoord si incontreranno giovedì sera allo stadio Olimpico per la partita di Europa League. Domani però le due società scenderanno in campo simbolicamente insieme alla So.Spe., il centro di accoglienza fondato da suor Paola a ovest di Roma. Tecnici e personale di entrambe le squadre faranno praticare ai piccoli ospiti del casa, fra cui numerosi giovani rifugiati, vari sport come calcio, atletica e football americano. Appuntamento domani alle 10 presso la sede della So.Spe. a via de’Iacovacci 21.

L'iniziativa è il frutto di un rapporto che parte da lontano: entrambe le società sono infatti socie dell’EMCA (acronimo che sta per European Multisport Club Association), l’associazione delle Polisportive europee fondata nel 2013 che ha tra i propri scopi quello di promuovere progetti di inclusione sociale. All'interno, riporta il sito internet dell'associazione, vi sono 28 squadre di 19 paesi. L'idea è quella di coinvolgere anche gli austriaci dello Sturm Graz e i danesi del Midtjylland, le altre squadre del girone, trasformando il girone F dell'Europa League in una sorta di “charity group”, con quattro squadre pronte a unire sport e sociale con un gesto nei vari pre-partita.

«Ancora una volta la famiglia biancoceleste assieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 – ha sottolineato il Presidente della Lazio Lotito – si dimostra pioniera in quanto a iniziative dall’alto impatto sociale e punto di riferimento per quanto riguarda la valorizzazione del vero spirito olimpico: massimo rispetto e massima collaborazione con l’avversario per portare sollievo, attraverso lo sport, anche ai più deboli».

Si sono detti «molto emozionati per la riuscita di questa iniziativa» Gabriella Bascelli (Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900) e Antonio Buccioni (Presidente della Polisportiva). «E’ bello essere di nuovo a Roma», ha commentato invece Ton Strooband, direttore della Feyenoord Foundation. L'obiettivo, ha proseguito, è «dimostrare con l’esempio dei fatti lo spirito sportivo che ci accomuna alla Lazio, l’orgoglio per la nostra dimensione sportiva e la centralità della vocazione sociale nel nostro sforzo quotidiano di rendere la società più giusta attraverso lo sport». L'iniziativa assume un significato ancor più simbolico se si pensa a qualche episodio di cronaca più o meno recente. Se a maggio il Feyenoord ha fatto gioire i tifosi della Roma nella finale di Conference League a Tirana, nel febbraio 2015, prima di altro incontro con i giallorossi, molti hooligan olandesi si resero protagonisti di disordini nel centro della Capitale, prendendo di mira in particolare Piazza di Spagna, sfregiando la Barcaccia, la celebre fontana di Gian Lorenzo Bernini. Il momento di voltare pagina è arrivato.