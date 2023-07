Una fontanella in un parco di Milano. L'anno scorso, di questi tempi, in molte grandi città si razionava l'acqua - Ansa

Siccità rimandata a settembre. La pioggia di questi giorni, e quella delle scorse settimane, non ha per nulla eliminato il problema della mancanza d’acqua, ma ha avuto almeno il merito di spostarla in avanti di qualche settimana, a dopo l’estate. Che è una buona e una cattiva notizia insieme. Perché, a parte i danni che le grandi piogge provocano ancora su un territorio reso fragile dall’uomo e dai cambiamenti climatici, dell'acqua continuiamo ad avere più bisogno di quanta ne cade dal cielo. Così, mentre ci sono volute settimane per decidere il nome del Commissario di governo per l’alluvione romagnola, in molto meno tempo l’acqua piovuta è, di fatto, anche sparita. Lo dice e lo certifica, l’Anbi (l’associazione che raccoglie i consorzi irrigui e di bonifica), che in una nota scrive: «Le riserve idriche dovrebbero essere sufficienti a soddisfare i fabbisogni idrici estivi, ma la fine delle piogge ha visto, in soli 7 giorni, i livelli dei grandi laghi tornare sotto media e la portata del fiume Po praticamente dimezzata». E poco cambierà, secondo gli esperti, anche se al Nord ha già ripreso a piovere.

I tecnici Anbi si basano sul rapporto settimanale dell’Osservatorio sulle risorse idriche. Che presenta dati impietosi. Calano repentinamente i livelli dei principali laghi: Maggiore (-17 cm), Como (-28,3 e solo 51,8% di riempimento), Garda (-4,5) e Iseo (-24,5). Le piogge abbondanti non hanno risolto il problema dello scarso innevamento delle montagne, perché proprio la neve rappresenta il primo deposito di acqua. I fenomeni di tropicalizzazione con acquazzoni a macchia di leopardo, hanno poi generato danni e situazioni molto diverse da zona a zona. Mentre il Paese appare sempre più capovolto dal punto di vista idrico.

Così l’Osservatorio Anbi indica che in Valle d’Aosta, per lo scioglimento delle ultime nevi, la Dora Baltea torna a crescere, ma il resto dei fiumi piemontesi registra «un improvviso calo». In Lombardia tornano a crescere Adda e Mincio; in calo Oglio e Serio. Sulle cime lombarde c’è ancora neve per circa 269 milioni di metri cubi contro una media di 441,6; le riserve idriche sono al -13,3% sulla media, anche se più alte dello scorso anno. La Liguria è indicata tra le zone più a secco. In Veneto, l’Adige cala di quasi mezzo metro e scendono anche Piave e Brenta. Tra i fiumi appenninici emiliani, la Secchia perde, in una settimana, il 46 % dell’acqua; stabile è il Reno mentre la Trebbia risale al di sopra dei livelli medi. In Toscana torna a crescere l’Arno ma tutti i fiumi sono sotto media. Anche nelle Marche i livelli dei fiumi sono decrescenti, pur se restano più alti di qualche mese fa. In Umbria il livello del Trasimeno è quasi 70 centimetri sotto la media storica. In Lazio tornano ad abbassarsi il lago di Nemi e il Tevere. Meglio in Campania, in Basilicata e in Puglia, dove i bacini del Tavoliere hanno oltre 85 milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto all’anno scorso. E il Po? Fa già registrare un «netto ridimensionamento» fino ad arrivare, a Pontelagoscuro, al 36% della portata e facendo riaffiorare le “isole”. Francesco Vincenzi, presidente dell’associazione, dice: «Ancora una volta, solo una minima parte degli apporti d’acqua è stata immagazzinata. Con il caldo vero, rischiamo di rimpiangere la grande massa d’acqua, finita in mare». Che fare? La strada indicata dai tecnici è una: «Dotare il Paese di infrastrutture multifunzionali per gestire l’acqua, stoccandola quando arriva per utilizzarla nei momenti di bisogno».

Il problema non è solo italiano. Dal punto di vista idrico, il 37,3% dei territori europei è classificato “arancione” e il 10,2% è in “zona rossa”. Per questo, si sta pensando di arrivare ad una “Europa dell’acqua” per gestire in modo comunitario quella che è ormai una risorsa più preziosa del petrolio.