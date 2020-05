La spiaggia di Pescara piena di persone a passeggio nonostante il lockdown - Ansa

Passo avanti anche oggi, ma con maggiore lentezza. Le guarigioni sono sempre oltre 2mila, però dimezzate rispetto a quelle di ieri. I morti, sebbene ancora purtroppo molti, rimangono per il secondo giorno consecutivo sotto (di poco) quota trecento. E si registra una lievissima crescita dei nuovi contagi. Però il numero degli attuali positivi fra domani e dodopomani dovrebbe finire sotto 100mila. Vediamo le cifre quotidiane del Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. In termini assoluti, sono 1.965 (sabato 2.357, domenica 2.324, lunedì 1.739, martedì 2.091, mercoledì 2.068 e ieri 1.872) e portano il totale dall’inizio della pandemia a 207.428 persone. Ma ancora più tamponi effettuati rispetto a ieri e l’altro ieri, 74.208 (lunedì 32.003, martedì 57.272, mercoledì 63.827 e ieri 68.456), con rapporto di positività a 2,6 (ieri 2,7).

Morti. Risale lievemente il numero dei morti, 296 (venerdì 420, sabato 415, domenica 260, lunedì 333, martedì 382, mercoledì 323 e ieri 285), in tutto 28.236 dall’inizio della pandemia.

Attuali casi positivi. Scendono a 100.943 (lunedì 105.813, martedì 105.205, mercoledì 104.657 e ieri 101.551), 608 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 290, martedì meno 608, mercoledì meno 513 e ieri meno 3.106).

Ricoverati nelle terapie intensive. Ancora più giù: sono 1.578 (domenica 2.009, lunedì 1.956, martedì 1.863, mercoledì 1.795 e ieri 1.694). Se questo trend - che va avanti ininterrottamente ormai da quasi un mese - proseguisse, entro martedì o mercoledì scenderemmo sotto i mille.

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 17.569 persone (lunedì 20.353, martedì 19.732, mercoledì 19.210 e ieri 18.149), 580 in meno rispetto a ieri (1.061).

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 81.796 persone (lunedì 83.504, martedì 83.619, mercoledì 83.619 e ieri 81.708), cioè l’81% degli attuali positivi (80% ieri).

Guariti e dimessi. Più che dimezzati rispetto a ieri, 2.304 (lunedì 1.696, martedì 2.317, mercoledì 2.311 e ieri 4.693), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 78.249.

Nel Lazio ”registriamo per il terzo giorno consecutivo un dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali)” rispetto a ieri, “il triplo dei nuovi casi positivi, che sono stati 56, con un trend per la prima volta sotto l’1%”, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: "I decessi sono 8”. E i casi attualmente positivi 4.446.

Quanto alle altre Regioni, i casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 3.211 nelle Marche, 2.947 in Puglia, 2.753 in Campania, 2.171 in Sicilia, 1.911 in Abruzzo, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 744 in Sardegna, 727 in Calabria, 204 in Umbria, 193 in Basilicata e 190 in Molise, 92 in Valle d’Aosta.