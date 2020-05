Si lavora per la riapertura in sicurezza delle scuole - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Approvato in Senato il decreto scuola, che disciplina l'esame di Terza media e di Maturità, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell'anno scolastico in corso e l'avvio del prossimo, oltre al concorso straordinario per 32mila insegnanti di scuola media e superiore. Il testo, approvato con voto di fiducia (148 a favore e 77 contrari) ora passa alla Camera, che lo dovrà convertire definitivamente in legge entro il 7 giugno.

«Testo migliorato»

«Il testo è stato migliorato in Senato - commenta la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina -. Siamo al lavoro per consentire gli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza e in sicurezza. Da oggi è attivo l’help desk per fornire ogni supporto alle istituzioni scolastiche».



Maturità: allarme presidenti



Su questo fronte, però, arriva l'allarme dell'Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio. A venti giorni dalla Maturità, che si svolgerà in presenza, secondo il presidente Mario Rusconi, «manca il 40% dei presidenti di commissione in Lombardia, il 30% nel Lazio, il 25% in Toscana e il 20% in Piemonte». Una situazione già manifestatasi gli anni scorsi, ma quest'anno diventata una vera e propria emergenza. «La platea di chi non ha aderito è incredibilmente più grande», conferma Rusconi. Ora toccherà agli Uffici scolastici regionali procedere alle nomine d'ufficio, alle quali gli insegnanti non potranno sottrarsi, a meno che non presentino certificato medico.



Settembre alle porte



«Lavoriamo già anche all’avvio del prossimo anno scolastico, sia sotto il profilo amministrativo, con la digitalizzazione delle graduatorie per le supplenze e anche delle immissioni in ruolo, sia sotto il profilo organizzativo - prosegue la ministra Azzolina -. In tal senso, forniremo a breve alle scuole le regole per poter avviare l’anno in piena sicurezza dal punto di vista sanitario e con indicazioni anche sotto il profilo didattico. Vogliamo riportare a scuola i nostri studenti e farlo al meglio».

Niente voti alle elementari e più tutele ai disabili



Il decreto prevede l'abolizione dei voti numerici alle elementari, sostituiti dai giudizi descrittivi e introduce nuove tutele per gli alunni disabili. Accogliendo un emendamento proposto dal senatore Davide Faraone (Italia Viva), il Senato ha introdotto la possibilità della «reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato quest'anno», da parte del preside, sulla base di «specifiche e motiovate richieste da parte delle famiglie». Questo, si legge in una nota del Ministero, «consentirà di recuperare il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato. Una misura a favore degli studenti con disabilità e della loro reale inclusione».



Edilizia scolastica: poteri speciali ai sindaci

Per velocizzare l'apertura dei cantieri scolastici, fino al 31 dicembre i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane, potranno operare con poteri commissariali, garantendo così che gli interventi possano svolgersi in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Via al concorso straordinario per 32mila insegnanti

Il decreto stabilisce anche le modalità di organizzazione del concorso straordinario per 32mila insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado. La prova, che si svolgerà «non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno», non sarà più con quiz a crocette ma si baserà su quesiti a risposta aperta. Sul punto, però, resta la ferma opposizione dei sindacati della scuola, che hanno proclamato lo stato di agitazione, chiedendo l'assunzione, dal 1° settembre, per soli titoli, dei precari con almeno tre anni di servizio.