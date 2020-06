Un'aula del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù, a Bergamo, dove sono già stati collocati dei divisori in plexiglass accanto a ciascun banco in modo da rispettare le regole del distanziamento e permettere il rientro degli studenti nella scuola a settembre - Ansa

È andata avanti per tutta la notte, con pause ogni tre ore per la sanificazione dell’Aula, la seduta fiume alla Camera sul decreto scuola, con l’ostruzionismo delle opposizioni che hanno iscritto a parlare 172 deputati, quasi tutti quelli di Lega e Fratelli d’Italia, ciascuno dei quali ha dieci minuti a disposizione. L’obiettivo è far decadere il decreto,che dovrà essere convertito in legge entro domani e che contiene, tra l’altro, le norme per la valutazione degli alunni (con il ritorno dei giudizi al posto dei voti numerici alle elementari), per lo svolgimento degli Esami di Stato di terza media (a distanza, con la presentazione di una tesina) e della secondaria di secondo grado (soltanto orale e in presenza), per velocizzare l’apertura di cantieri scolastici (con poteri speciali ai sindaci) e per il concorso straordinario per 32mila cattedre della scuola media e superiore.



Nella serata di ieri la seduta è stata interrotta, quando i deputati della Lega hanno innalzato lo striscione “Azzolina bocciata”, scatenando la bagarre tra i deputati. Il voto finale, su cui il governo ha posto la fiducia, è quindi previsto non prima delle 11,30 di questa mattina.

«Irresponsabili. E capaci di danneggiare pesantemente studenti, famiglie e mondo della scuola per fare propaganda politica», scrive su Facebook, il capo politico del M5s, Vito Crimi. «Così viene messa in emergenza la chiusura di questo strano anno scolastico per oltre 8 milioni di ragazzi», aggiunge Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura. Accuse respinte dal responsabile Istruzione della Lega, Mario Pittoni: «È una grande panzana che, in caso di mancata approvazione del decreto Scuola, salti l’assunzione di 16mila docenti», ricorda il deputato del Carroccio.

Intanto, le scuole si stanno organizzando per recepire le indicazioni di sicurezza del Comitato tecnico scientifico, anticipate giovedì dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il maxi-vertice (oltre 50 partecipanti) con tutte le componenti del mondo della scuola, oltre agli Enti locali. Divisori tra i banchi per garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli studenti, mascherine obbligatorie per tutti dai sei anni in su, ma anche visiere per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici.



Niente doppi turni e sdoppiamento delle classi, che hanno riscosso la contrarietà della ministra, favorevole, invece, ad allungare la settimana al sabato, possibilità già prevista dall’autonomia scolastica e a ridurre le lezioni da 60 a 40 minuti. E ancora, montare tensostrutture, per garantire il distanziamento di almeno un metro, laddove non sarà possibile recuperare altri spazi. Sarà così il rientro in classe per 8 milioni di studenti. E alcune scuole, come il Liceo artistico “Giacomo e Pio Manzù” di Bergano, stanno già montando i divisori in plexiglass. «Siamo pronti per la Maturità e per il rientro a settembre», annuncia il preside Cesare Botti.



In Veneto, invece, la Regione vuole fare tornare in classe gli allievi del terzo e quarto anno delle scuole professionali, in vista degli esami di qualifica e diploma. Di «sostanziale inconsistenza dell’azione di governo», parlano, infine, i sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, confermando lo sciopero di lunedì e chiedendo «un provvedimento legislativo organico per consentire la riapertura in sicurezza a settembre, che tutti assumono a parole come obiettivo, ma che va perseguito rapidamente nei fatti».

Un «appello al governo» affinché chiarisca le condizioni della riapertura è stato lanciato dal segretario generale della Fism, la Federazione delle scuole materne paritarie, Luigi Morgano.

E la Fish, la Federazione per il superamento dell’handicap, lancia gli Stati generali della scuola, «per ridisegnare, ripensare, potenziare le soluzioni inclusive cogliendo le debolezze del sistema che sono divenute evidenti durante l’emergenza Covid – sottolinea il presidente Vincenzo Falabella – ma anche approfittando dell’occasione che si presenta di una profonda complessiva riforma dell’istruzione».