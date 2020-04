Reuters

Con le oscillazioni fisiologiche, restiamo aggrappati al trend. E il numero dei morti torna di nuovo sotto i cinquecento. Come racconta l’aggiornamento quotidiano (insieme ai numeri dei giorni precedenti) sulla situazione del nostro Paese, oggi per la prima volta diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso un comunicato e non la conferenza stampa del suo capo, Angelo Borrelli.

I nuovi contagi rispetto a ieri - al netto dei guariti e dei morti - sono 809 (martedì 675, mercoledì 1.127, giovedì 1.189 e ieri 355). Il numero invece “al lordo” è 3.491 (ieri 3.786). I tamponi effettuati sono 61.725 (65.705 ieri), con un rapporto di positività al 5,7%. Il totale degli attuali positivi accertati in Italia arriva a 107.701 (martedì 104.291, mercoledì 105.418, giovedì 106.607 e ieri 106.962).

Il numero dei decessi continua a essere importante, ma torna a scendere sotto la soglia dei cinquecento, 482 (lunedì 566, martedì 602, mercoledì 578, giovedì 525 e ieri 575) portando il totale a 23.277.

I ricoverati nelle terapie intensive scendono, ancora, a 2.733 (lunedì 3.260, martedì 3.186, mercoledì 3.079, giovedì 2.936 e ieri 2.812), quindicesimo giorno consecutivo di calo. Mentre si trova in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi il 74% degli attuali positivi (ieri 73%). Sempre rispetto a ieri, i guariti sono 2.200 (martedì 1.695, mercoledì 962, giovedì 2.072 e ieri 2.563) e arrivano in totale a 44.927.

Vediamo Lombardia e Lazio. In Lombardia i nuovi positivi sono 1.246 in più rispetto a ieri (attualmente in totale 65.281), con 11.818 tamponi effettuati. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, meno 24 (il totale attuale è 947) e i ricoveri, meno 585 (totale 10.042) I morti, da ieri sono 199: “Un numero che ci fa dire che siamo ancora nella fase dell’emergenza”, spiega il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala.

Nel Lazio i nuovi positivi sono 144 (come ieri). In provincia di Roma aumentano, 82 (ieri 67) e quasi tutti riferiti a Rsa. Scendono quelli a Roma città, oggi 55 (ieri 42). E scendono quelli nelle altre province del Lazio, 20 (ieri 22). Gran parte dei nuovi contagi in provincia di Roma (73) registrati in Rsa di Montecompatri (33) e Campagnano (40), quest’ultimo Comune dichiarato “zona rossa”, quindi non si può uscirvi o entrarvi.