Crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.

I decessi sono 9, rispetto ai 5 di ieri, per un totale delle vittime pari a 35.472. I guariti sono 348 (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto. Lieve calo del numero delle persone attualmente positive, 1.103 oggi (ieri 1.179), per un totale di 23.035.



Le infezioni in corso sono così suddivise: 1.178 riguardano malati ordinari (+47 rispetto a ieri), 74 quelli ricoverati in terapia intensiva (+7) e 21.783 quelli in isolamento domiciliare. Per il terzo giorno consecutivo è record di tamponi effettuati: 97.065, ieri 94.024 e ieri l'altro 93.529.



Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto. Il Piemonte ne fa registrare 91, la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54. Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un solo caso.



Sardegna: un piano per riportare a casa i turisti contagiati​

Mentre i bollini del traffico si tingono di rosso per il controesodo dalle località di vacanze, la Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito il tampone rinofaringeo e che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna.



A sollecitare l'intervento è stato il coordinatore dell'Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro, che oggi spiega: "La proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e se ritenuto valido attuato nei prossimi giorni".

"Penso che possa essere la soluzione migliore per tutti - ha osservato Acciaro - visti i numerosi casi che sono stati registrati e che richiedono un enorme sforzo della struttura sanitaria per poter essere gestiti. Sforzo che Ats sta compiendo con efficienza e professionalità". Il Piano di rientro a casa dei contagiati dovrebbe essere realizzato utilizzando o un ponte aereo con la Penisola o mettendo a disposizione una o più unità navali per il trasporto dei casi positivi oltre Tirreno e quindi alle proprie abitazioni.



Intanto un ragazzo romano di 27 anni, dipendente della discoteca Luna Club di San Teodoro, è ricoverato in condizioni gravi nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dopo essere stato contagiato da Covid 19. Il giovane ha febbre alta e una forma di polmonite per cui si è reso necessario il ricovero in ospedale, dove il paziente è sotto la stretta osservazione dei medici. Il Luna di San Teodoro è stato chiuso dai titolari subito dopo Ferragosto in seguito alle restrizioni adottate dal Governo per contenere i contagi da coronavirus.

Nel complesso supera la soglia dei duemila casi (2.022) il numero di positività al Covid-19 complessivamente accertato in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 55 nuovi casi. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 131.604 tamponi, con un incremento di 1.552 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 23 (uno in meno rispetto al bollettino di ieri) i pazienti ricoverati in ospedale. Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, due. Le persone in isolamento domiciliare sono 597. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.262 pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.022 casi positivi complessivamente accertati, 362 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 212 (+10) nel Sud Sardegna, 64 a Oristano, 122 (+2) a Nuoro, 1.262 (+30) a Sassari.



Altre regioni​

Ci sono altri 82 positivi al Coronavirus in Toscana e un altro decesso (un paziente di 68 anni dell'area di Massa e Carrara, totale 1.141 morti nella regione) nelle ultime 24 ore. Ad oggi, in Toscana sono saliti a 11.595 i casi di positività e tra i nuovi casi l'età media si è abbassata a 35 anni; 20 nuovi casi sono ricollegabili a rientri dall'estero (solo nove da vacanze in Grecia, Spagna, Croazia),16 da altre regioni (soprattutto Sardegna). Il 33% dei nuovi è un contatto collegato a un precedente caso. I tamponi eseguiti

hanno raggiunto quota 521.946, (+6.067 su ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 1.349 (+6% su ieri) di cui 51 in ospedale

(+6,3%) e 1.298 curati a casa (+6%), 4 i pazienti nelle terapie intensive (meno uno su ieri).

Oggi nel Lazio si registrano 166 casi. Di questi, 87 sono a Roma". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, aggiungendo che nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un decesso e che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 60%) e in particolar modo con link alla Sardegna (38%)".

Lombardia. Ecco i dati nel dettaglio: tamponi effettuati 19.721, totale complessivo: 1.555.403. Nuovi casi positivi: 316 (di cui 42 'debolmente positivì e 4 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 76.102 (+84), di cui 1.283 dimessi e 74.819 guariti. In terapia intensiva: 17 (+3). Ricoverati non in terapia intensiva: 172 (-1). Decessi, totale complessivo: 16.860 (+3).

I nuovi casi per provincia: Milano: 133, di cui 81 a Milano città; Bergamo: 18; Brescia: 44; Como: 13; Cremona: 8; Lecco: 11; Lodi: 9; Mantova: 17; Monza e Brianza: 23; Pavia: 6; Sondrio: 2; Varese: 17.



"Oggi in Lombardia - spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi. Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari. Questo dato evidenzia l'immenso lavoro di screening e di sorveglianza che Regione Lombardia sta svolgendo attraverso la rete territoriale".

Per quanto riguarda il Veneto, sono 135 i nuovi casi di positività, per un dato complessivo dall'inizio dell'epidemia che raggiunge i 22.604 infetti. Si registrano nelle ultime 24 ore anche due vittime, per un conteggio totale di 2.119 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo rende noto il bollettino della Regione. Con i nuovi focolai sul territorio si registra oggi un altro boom dei soggetti in isolamento, +1.074, per un dato complessivo di 8.110 (126 dei quali con sintomi). Si tratta però di un incremento - spiega la sanità regionale - che risente di un caricamento massivo di dati riguardanti viaggiatori sottoposti a tampone dall'Ulss di Verona, provincia in cui le persone in isolamento sono ora 2.307. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 2.253.

Sono invece 183 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, di cui 81 rientrati dalle ferie (36 dalla Sardegna, 45 da Paesi esteri), su 5.494 tamponi eseguiti: lo rende noto l'Unità di crisi della Regione. Nel bollettino aggiornato alla mezzanotte scorsa non ci sono vittime (il totale resta a 445) mentre si segnalano dieci nuove guarigioni, che portano il complessivo dall'inizio dell'epidemia a 4.383.