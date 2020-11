Il premier Giuseppe Conte - Ansa/Palazzo Chigi

COMMENTA E CONDIVIDI











Dopo l'ordinanza di lunedì del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha collocato altre 5 Regioni in "zona arancione" e che andrà in vigore da domani, il governo attende di valutare nei prossimi 10 giorni l'impatto della nuova stretta, pronto in ogni momento a ulteriori inasprimenti, senza escludere lo scenario di un Paese tutto in «zona rossa» o di quel lockdown totale che i medici già sollecitano.



L'obiettivo del governo, nell'ultimo Dpcm, è naturalmente, quello di ricollegare le singole classificazioni regionali all'incrocio dei ben noti 21 algoritmi, ma – in attesa della pubblicazione promessa dal governo per i prossimi giorni di tutti i dati – le decisioni sono al centro di mille polemiche. La più lunga e sanguinosa resta quella con la Campania: il Cts e il ministero della Salute vogliono guardare meglio dentro i dati e per questo hanno inviato a Napoli, da ieri, loro tecnici che per tutta la giornata esamineranno i dati epidemiologici. Di rischio di immissione di «dati falsi» parla senza mezzi termini l'infettivologo Matteo Bassetti. E il contenzioso Stato–Regioni sconfina nella carta bollata in Liguria, dove la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta, per ora senza ipotesi di reato, circa il meccanismo di acquisizione dei dati su scala regionale, tardivo e falsato.

Proprio per decidere il destino della Campania (zona arancione o direttamente rossa?) alle 14 e 30 torna a riunirsi la Cabina di regia. In tutta la Regione cresce l'allarme. L'organismo inoltre, stando al verbale dell'ultima riunione, dovrebbe discutere del sistema di monitoraggio per rilevare la diffusione del virus nel Paese che necessita di qualche ritocco. Tecnici e scienziati si sono trovati d'accordo nel sostenere che l'ultimo Dpcm di Palazzo Chigi "modifica l'utilizzo del dato del monitoraggio - si legge nel verbale - che non recepisce la situazione in modo completo, determinando discriminazioni poco utili nelle misure adottate nelle diverse Regioni".