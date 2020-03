Rivolta nel carcere di Rieti - LaPresse

Il bilancio continua ad aggravarsi. La protesta in simultanea nelle carceri italiane fa contare altri 3 morti e uno in rianimazione (ulteriori otto sono ricoverati in ospedale). Sono tutti partecipanti alla sommossa scattata ieri nel carcere di Rieti e, come in altre occasioni, i decessi sono legati ad una overdose di farmaci. Inoltre, sono ancora 23 i ricercati evasi ieri dal carcere di Foggia durante la rivolta dei detenuti. Tra loro un omicida e tre esponenti della mafia garganica. È la situazione più grave dopo tre giorni di pesanti e drammatiche proteste che hanno riguardato 22 istituti penitenziari e che hanno provocato 7 morti tra i detenuti di Modena, molto probabilmente per overdose da farmaci prelevati dall'infermeria saccheggiata durante la rivolta. Nella notte si è risolta positivamente la situazione nel carcere di Melfi in Basilicata dove un centinaio di detenuti aveva sequestrato cinque agenti penitanziari, tre medici e due infermieri. Dopo dieci ore gli ostaggi sono stati liberati e i detenuti sono rientrati in cella. Oggi si contano i danni delle devastazioni e degli incendi in tutta l'Italia, provocate dalle restrizioni dei colloqui coi familiari per l'emergenza coronavurus, dalla paura del contagio ma anche dalle generali condizioni di sovraffollamento, con almeno 10mila detenuti in più della capienza delle strutture. Secondo Aldo Di Giacomo, segretario del Spp, sindacato di polizia penitanziaria, i danni ammonterebbero a più di 35 milioni di euro, con la perdita di 600 posti letto e il preoccupante furto di piscofarmaci per 150mila euro. In mattinata si registrano ancora proteste ad Aversa e Siracusa. Ma a preoccupare sono soprattutto i 23 detenuti di Foggia ancora in circolazione, mentre 54 degli evasi sono stati arrestati (due si sono costituiti). Tra i latitanti c'è Cristoforo Aghilar, 36 anni, che il 28 ottobre scorso a Orta Nova nel Foggiano, ha ucciso la mamma della sua ex fidanzata. Gran parte dei ricercati ha gravi precedenti penali, in particolare tre di Mattinata, considerati legati alla mafia garganica, e in carcere per traffico di droga, assalto a un blindato e tentato omicidio. Le ricerche sono concentrate nel Foggiano ma anche nel confinante Molise.