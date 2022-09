Riccardo Ricciardi

La campagna elettorale nella sua Toscana riporta per poche ore a Roma Riccardo Ricciardi, vicepresidente di quel M5s che tutti i sondaggi danno in ripresa. Stime che non sorprendono però il regista (di teatro e cinema) che rinnova la delusione verso «questo Pd» e verso Mario Draghi: «Sono 10 anni che ciclicamente ci danno per morti. Ma noi abbiamo la scorza dura perché restiamo l’espressione della "nuova politica", l’unica che può scuotere dal torpore dell’astensione di massa. Per questo poi arriva l’onda che ci riporta su».

In attesa dei risultati dei seggi, come si spiega questa tenuta?

Perché siamo i più credibili nel parlare di temi veri, come il salario minimo, e nel mettere al centro i più fragili. Mentre Letta e il Pd insistono sulla tiritera del fascismo, del pericolo anti-democratico. Poi c’è il fattore Conte, nel senso di quel plusvalore che gli italiani gli riconoscono per la chiarezza con cui nella pandemia ha sempre spiegato tutto.

Lei non vede pericoli per la democrazia, se vincesse il centrodestra?

No, c’è invece un pericolo di incapacità. La nostra Costituzione ha tutti gli anticorpi necessari. Il problema è che hanno ricette confuse e sbagliate. Non sento in nessun Paese del mondo che, davanti a una crisi che può divenire drammatica, la prima idea che viene in mente è tagliare il sostegno ai deboli. Tant’è che ora vedo che hanno paura di toccare il Reddito di cittadinanza.

L’accusa di "incapacità", tuttavia, è stata rivolta spesso anche a voi, no?

Sa qual è la differenza? Che le misure lanciate da noi, presunti "incapaci" del M5s, hanno sempre aperto delle prospettive inedite, dal Rdc al Superbonus. Da loro leggo invece proposte che fanno ridere, come la Flat tax che non ha alcuna possibilità di essere applicata perché altrimenti l’avrebbero fatta già in passato.

Come sarà questa terza legislatura in Parlamento per il M5s?

Il Movimento ha ora un orizzonte politico definito, con temi chiari, come la transizione ecologica che deve essere anche sociale e solidale, le politiche di redistribuzione dei redditi, la legalità, la scuola che deve tornare a essere un ascensore sociale, la sanità pubblica.

È anche un Movimento "nuovo", dopo i tanti rimasti fuori per il limite dei due mandati?

Chi è stato in prima linea sta dando una mano incredibile. Penso ad Alfonso Bonafede a Firenze, a Roberto Fico a Napoli, a Paola Taverna a Roma. È davvero un altro grande esempio per la politica, in un mondo in cui troviamo chi si candida invece per 6-7 volte.

Il M5s è da molti mesi il più netto sostenitore di un nuovo scostamento di bilancio. Ma si può andare avanti a colpi di deficit?

È dal novembre 2021, già ben prima della guerra, che noi andiamo dicendo che non ci sono altre emergenze che quelle energetica ed inflattiva. Ora si sta innescando una crisi drammatica, non ce ne rendiamo ancora conto pienamente: in giro non faccio che incontrare gente che si lamenta per bollette anche decuplicate. Ecco, aver perso questi 10 mesi ci fa gran rabbia. Per questo a marzo siamo saltati sulla sedia quando, davanti ai soldi mancanti per le bollette, si propose invece di aumentare la spesa bellica. E Draghi in tutta risposta andò a lamentarsi da Mattarella, come fosse un atto di lesa maestà, il nostro.

Ma sul deficit?

Guardi, qui c’è un altro grosso tema in sede Ue: l’Unione Europea ha perso troppo tempo per approntare un piano energetico comune, mentre sta permettendo a fondi speculativi di comprare gas e rivenderlo realizzando dei maxi-guadagni.

Da tassare?

Infatti vogliamo portare almeno al 45% la tassa sugli extraprofitti, da estendere ai settori bancario, farmaceutico e assicurativo. È davvero triste vedere partecipate dello Stato che esitano a versare quanto richiesto da una legge dello Stato, con l’Eni che ha visto crescere del 1.100% gli utili. Ma non si può attendere l’Ue all’infinito: se non ce la si fa, è necessario ricorrere allo scostamento di bilancio. E anche prorogare la liquidità garantita dallo Stato coi prestiti Covid.

Con il Pd ogni ponte è chiuso?

Letta punta tutto sul "ricatto" del voto utile, ma polarizzare lo scontro non è un servizio al Paese perché non aiuta a dare le risposte migliori. Ed è il modo migliore per far vincere la destra. Non è più il partito con cui abbiamo dialogato bene per 2 anni, è tornato quasi il Pd renziano, strafottente.

Su Draghi non siete stati troppo ingenerosi?

No. Pensavo che potesse essere più efficace in Europa. Conte, non certo un frequentatore di Bruxelles, era da solo quando, a marzo 2020, coalizzò altri 8 leader di Paesi Ue per chiedere quel debito comune che poi è arrivato coi 200 miliardi del Recovery plan.

Resta però il vostro no alle opere, come il rigassificatore di Piombino.

Il M5s è favorevole a rigassificatori galleggianti temporanei per sopperire alla crisi del gas, ma non a Piombino. Chiediamo una strategia di breve, medio e lungo periodo basata su fabbisogni, costi e obiettivi definiti, da sviluppare in dialogo con il territorio. Ci hanno risposto che va fatto, a costo di militarizzare la città: ma che metodo è? Si ricorda sempre il no del Movimento al gasdotto Tap, ma si omette di ricordare che poi Conte nell’estate 2018 andò a Melendugno e si spese per superare le resistenze locali quando si capì che l’opera andava realizzata. Il pragmatismo supera anche la "sindrome Nimby", se ci sono ragioni valide.