Mentre l'Italia attende i risultati definitivi delle elezioni politiche, in Sicilia è Renato Schifani ad avvicinarsi alla vittoria nella competizione per le regionali. Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio-Rai, infatti, il candidato del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima l'Italia-Lega, Popolari e autonomisti e Dc) starebbe ottenendo una percentuale tra il 37% e il 41%, attestandosi ben 13 punti percentuali in vantaggio sullo sfidante Cateno De Luca, candidato con il movimento Sicilia Vera, che si fermerebbe intorno al 24-28% delle preferenze.

Se la rilevazione dovesse essere confermata, il voto disgiunto non avrebbe pesato sull'esito delle elezioni regionali siciliane come, invece, sperava De Luca che confidava di raccogliere voti proprio dal bacino avversario del centrodestra.



Al terzo posto, secondo i dati di Opinio-Rai, ci sarebbe Caterina Chinnici, la candidata sostenuta dal Pd e dalla lista Centopassi, espressione di partiti della sinistra e di movimenti. L'eurodeputata, figlia del magistrato Rocco Chinnici assassinato dalla mafia nel 1983, avrebbe tra il 15,5% e il 19,5%. A seguire si attesterebbe il candidato del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola con una forbice compresa tra il 13% e il 17%.

Gli altri due candidati in corsa per la presidenza della Regione - Gaetano Armao per il Terzo Polo ed Eliana Esposto per Siciliani liberi - si attesterebbero tra l'1,5% e il 3,5%. Per conoscere i dati definitivi, in ogni caso, bisognerà attendere le ore 14:00 di domani, quando inizierà lo scrutinio delle schede elettorali.