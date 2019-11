COMMENTA E CONDIVIDI











Il pallone della finale dell'Uefa Champions League, un monopattino rosa e un elicottero telecomandato, uno smartwatch, ma anche il modello classico di orologio della Casio, degli stivali di gomma colorati e una varietà incredibile tra auricolari e cuffie, oltre a moltissimi libri.

Sono alcuni dei regali che i 140 bambini e ragazzi - ospiti nelle comunità e negli appartamenti della Fondazione Somaschi tra Milano e Como, ma anche in Liguria (Rapallo e Vallecrosia), Piemonte (Narzole) e Sardegna (Elmas) - vorrebbero ricevere per Natale.

Sognano come i nostri figli e nipoti. La gioia di esprimere un desiderio, anche piccolo, e di vederlo esaudito, almeno a Natale, dovrebbe essere un diritto per tutti i bambini. Per questo motivo e per far sì che i desideri dei più piccoli vengano esauditi, in piazza XXV aprile nel quartier generale della Fondazione Somaschi si sono inventati un modo innovativo e collaborativo per riuscirci in vista del 25 dicembre.

La lista dei regali desiderati dai piccoli è stata trasformata in un elenco digitale, una Wish list su Amazon, una delle piattaforme di vendita più utilizzate al mondo. Gli operatori della Fondazione Somaschi, infatti, dopo aver raccolto le letterine scritte dai piccoli ospiti delle comunità, hanno cercato e inserito sul sito di e-commerce tutti i loro desideri creando una lista intitolata Un regalo di Natale speciale per i bambini della Fondazione Somaschi. In questo modo i regali si possono acquistare direttamente attraverso Amazon ed è sufficiente indicare come indirizzo di spedizione Fondazione Somaschi.

Per chi ha difficoltà a fare acquisti online, c'è sempre la possibilità di donare altri regali come costruzioni, macchinine, bambole, giochi di società - purché nuovi - facendoli pervenire direttamente alla sede milanese Piazza XXV Aprile 2, a Milano.

Per altre informazioni telefonare allo 02 62911975 o scrivere a donatori@fondazionesomaschi.it



FONDAZIONE SOMASCHI: VICINO AI PIÙ FRAGILI

Da oltre 500 anni, sull'esempio di San Girolamo Emiliani, i Somaschi offrono accoglienza e aiuto alle persone più vulnerabili. La Fondazione Somaschi Onlus, attiva dal 2012, continua questa tradizione e fa accoglienza in molti modi con grande passione, mettendo al centro chi sta ai margini.

La Onlus accoglie chi ha bisogno e vive ai margini della società con diverse modalità di intervento, per strada e nelle proprie case, che vanno dai servizi di bassa soglia alla residenzialità. I beneficiari sono minori abbandonati, donne vittima di violenza e di tratta, sole e con figli, migranti, persone fragili e con dipendenze, malati di HIV, persone senza dimora, gruppi rom.

Oggi in Fondazione Somaschi operano circa 250 operatori (educatori, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali) e altrettanti volontari.