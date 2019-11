COMMENTA E CONDIVIDI











Leonardo e Sofia: sono questi i nomi preferiti dai neogenitori per i nati nel 2018. L'anno precedente erano Francesco e Sofia. Dopo sette anni, Francesco passa dunque al secondo posto, seguito da Alessandro che si conferma terzo. Per le femmine il podio non cambia: dopo Sofia, restano Giulia e Aurora. A rivelare questa e altre curiosità sulle nascite in Italia (da italiani e stranieri) è il nuovo rapporto dell'Istat "Natalità e fecondità della popolazione residente" relativo al 2018 (ultimi dati disponibili).

Nonostante siano quasi 29 mila i nomi diversi per i maschi e oltre 27 mila per le femmine (compresi quelli composti), i genitori italiani si concentrano sui primi 30 sui quali ricadono il 45% delle scelte per i maschi e oltre il 38% per le femmine.

I nomi preferiti, regione per regione

Leonardo raggiunge il primato in 14 regioni: tutte quelle del Centro-nord (ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Elias) più Abruzzo e Sardegna. A livello regionale, il nome Francesco si conferma primo posto solo in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Giuseppe continua a primeggiare in Sicilia e Antonio in Campania.

Per le bambine, a eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, dove primeggia il nome Emma, in tutte le realtà locali si ritrovano gli stessi tre nomi del podio nazionale. Sofia si conferma al primo posto in dieci regioni del Centro-nord, in Basilicata (a pari merito con Giulia) e in Calabria. Aurora primeggia nelle Marche e in Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna. Il nome Giulia torna in cima alla classifica nel Lazio, in Puglia e in Sicilia.

Rumeni e cinesi scelgono nomi italiani

Si chiamano prevalentemente Adam, Amir e Rayan ma anche Matteo, Leonardo, Mattia e Alessandro i bambini stranieri nati da genitori residenti in Italia. Anche per le bambine straniere il primato spetta a Sofia, come per la totalità delle nate residenti, seguito da Sara, Emma e Aurora. Rispetto alla graduatoria generale, in quella dei nomi dei nati stranieri la variabilità è maggiore: i primi trenta nomi maschili e femminili coprono circa il 14% del totale dei nomi dei nati stranieri.

Le preferenze dei genitori stranieri si differenziano a seconda della cittadinanza. La tendenza a scegliere per i propri figli un nome diffuso nel paese ospitante è più spiccata per le comunità rumena e cinese. Cosi è frequente che i bambini rumeni si chiamino Luca, Matteo o Leonardo, ma anche David e Gabriel; i nomi delle bambine rumene sono Sofia, Sofia Maria, Emma, Giulia e Maria. I bambini cinesi si chiamano prevalentemente Leonardo, Matteo, Leo e Andrea, ma anche Kevin; i nomi delle bambine cinesi sono Emma, Emily, Sofia, Gioia e Angela.

Le scelte di genitori albanesi e marocchini

I bambini albanesi iscritti in anagrafe per nascita più frequentemente si chiamano Aron, Noel e Liam, ma anche Mattia e Matteo; il nome più diffuso tra le bambine è Aurora, seguito da Amelia, Emily, Emma e Noemi.

Un comportamento opposto si riscontra per i genitori del Marocco, che prediligono per i loro figli nomi legati alle tradizioni del loro Paese d'origine: soprattutto Amir, Adam, Rayan, Youssef e Imran e per i bambini, Amira, Sara, Jannat, Nour e Malak per le bambine.