COMMENTA E CONDIVIDI











Cifra assai importante: è risultato positivo il 6,1% dei tamponi effettuati ieri. La percentuale più bassa dall'inizio della pandemia nel nostro Paese. Cioè scendono percentualmente i risultati positivi (da ieri 2.677) sui tamponi effettuati (sempre da ieri 43.715). E continua intanto il progressivo calo dei ricoveri nelle terapie intensive. I morti però sono 578 e i nuovi casi 1.127 (al netto di guariti e morti). Ecco i dati quotidiani (insieme a quelli dei giorni precedenti) sulla situazione del nostro Paese, resi noto da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Come detto, i nuovi contagi nelle ultime ventiquattr'ore - al netto di guariti e morti - sono 1.127 (sabato 1.996, domenica 1.984, lunedì 1.363 e ieri 675). Il numero “al lordo” è 2.677 (2.972 ieri, in calo da cinque giorni). Il totale degli attuali positivi accertati in Italia arriva a 105.418 (sabato 100.269, domenica 102.253, lunedì 103.616 e ieri 104.291). Il numero dei decessi continua a restare alto, 578 (sabato 691, domenica 431, lunedì 566 e ieri 602). E i morti sono complessivamente 21.645 in Italia dall'inizio della pandemia.

Volontari della Protezione Civile distribuiscono mascherine nelle case popolari gestite da MM a Milano - Ansa

I ricoveri nelle terapie intensive scendono sempre, sono a 3.079 (sabato 3.381, domenica 3.343, lunedì 3.260 e ieri 3.186) ed è il dodicesimo giorno di calo. Mentre si trova in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi il 71% degli attuali contagiati (ieri 70%). Sempre rispetto a ieri, i guariti sono 962 (sabato 2.079, domenica 1.677, lunedì 1.224 e ieri 1.695) e complessivamente superano la soglia dei 38mila.

Vediamo tre Regioni, a Nord, Sud e centro. Lombardia. Nelle ultime ventiquattr’ore, i nuovi positivi sono 827 (1.012 ieri), 62.153. I morti purtroppo sono 235. I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono ancora, sono 1.074, cioè meno 48 rispetto a ieri.

Lazio. In Regione, rispetto a ieri, i nuovi contagi sono 121 (dei quali, 52 riferibili alla Rsa di Rocca di Papa) e un trend al 2,3%, il più basso dall’inizio dell’epidemia. A Roma città c’è una frenata di nuovi contagi, 24. Sempre rispetto a ieri, nel Lazio cresce il saldo attivo tra chi esce dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e chi vi entra (10.196), superando la soglia dei 6mila. I decessi sono 11, nessuno nelle province di Latina, Rieti e Frosinone.

Puglia. I nuovi positivi rispetto a ieri sono 66 e l’infezione da Covid-19 sembra leggermente arrestarsi, fa sapere la Regione. I decessi sono però dieci. Dall’inizio della pandemia, in Puglia sono stati effettuati 34.518 tamponi e i risultati positivi 3.184.

I morti in Italia, infine. Fin qui, dall'inizio della pandemia, si è registrato in Lombardia il 58,4% dei decessi, in Emilia Romagna il 13,3%, in Piemonte il 7,3% e in Veneto il 4,5%. L’età media dei deceduti è 78 anni. Il 67,1% è di sesso maschile, Il 32,9% femminile. Il 3,5% di chi è morto non aveva patologie pregresse al momento del ricovero, il 14,8% ne aveva una, il 20,7% due e il 61% aveva tre o più patologie pregresse.