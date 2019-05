COMMENTA E CONDIVIDI











Poco dopo la mezzanotte è il governatore uscente di centrosinistra, Sergio Chiamparino, ad ammettere per primo che il destino sembra segnato: «Se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta». Il riferimento è agli exit poll del consorzio Opinio Italia su queste elezioni regionali (attese soprattutto per le eventuali ricadute sulla questione Tav). Il secondo della serie conferma il primo exit: in testa Cirio, appunto, con una forchetta del 45-49%. Chiamparino si colloca fra il 36,5 e il 40,5% (aveva preso il 47,09% 5 anni fa). Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con 12-16%. Walter Boero, del Popolo della Famiglia, è tra lo zero e l'1%.

Sempre in caso di conferma dei dati (è da ricordare che lo spoglio comincerà solo lunedì alle 14), anche il Piemonte cambierebbe così colore politico. E, soprattutto, l'intera Italia del Nord diverrebbe di colore verde-azzurro. Il centrodestra nel suo insieme sarebbe al 50 per cento, al 34 il centrosinistra. «Gli exit poll sul voto regionale in Piemonte sono netti a tal punto da indurre ad abbandonare ogni prudenza sull'esito del voto - sottolinea il parlamentare Osvaldo Napoli di Forza Italia -. Invece restiamo prudenti in attesa dei conteggi finali. Rilevo però che la vittoria di Cirio è la vittoria dei piemontesi che vogliono la Tav, chiedono sviluppo e crescita, infrastrutture più moderne e meno burocrazia».