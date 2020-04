La dimissione dall'Idi del primo paziente Covid guarito - Ufficio stampa Idi

Da oggi, 23 aprile, anche presso l'Idi – Istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma - sarà possibile effettuare test sul sangue per la ricerca di anticorpi prodotti dalle difese dell'organismo in risposta all'infezione Covid-19. I test saranno eseguiti secondo le direttive in materia della Regione Lazio e avranno un costo di 35 euro. I test sono prenotabili al numero 06.66464094 e sono effettuabili presso il Laboratorio Analisi dell'Istituto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e il sabato con orario 7.00-12.00. Nel frattempo nell'istituto continua la cura dei pazienti affetti da Coronavirus, anche con le prime dimissione dei guariti.