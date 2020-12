Babbo Natale con la mascherina, ma con l'autorizzazione a muoversi liberamente tra il 24 e il 25 dicembre - Ansa

Babbo Natale può tutto, anche durante una pandemia, ma per evitare intoppi nella consegna dei doni un sindaco della provincia di Alessandria, Paola Penovi, ha deciso di concedergli un lasciapassare speciale. E ha firmato una ordinanza che lo autorizza, nero su bianco, «a sorvolare e atterrare nella notte tra il 24 e il 25 dicembre» a Fresonara, 660 abitanti quasi al confine del Piemonte con la Liguria.

Perché «la vera magia del Natale - si legge nello stesso documento - è vedere il sorriso dei bambini nel trovare i regali sotto l'albero».

I più piccoli, dunque, possono stare tranquilli. L'autorizzazione è stata firmata: per Babbo Natale la zona rossa non vale.



«L'abbiamo fatta per i bambini - spiega il sindaco -. Qui c'è una scuola elementare molto piccola, con 16 studenti, e ieri si sono preoccupati per Babbo Natale. Si sono posti il problema della zona rossa quando le maestre hanno organizzato una sorpresa e l'hanno fatto arrivare in cortile, per salutarli dalla finestra».



È stato allora che i bambini del paese si sono chiesti come avrebbe potuto portare i regali la vigilia di Natale con le restrizioni imposte dal Covid. «Le insegnanti li hanno rassicurati, dicendo loro che ci avrebbe pensato il sindaco, per cui non potevo proprio tirarmi indietro», racconta la signora Penovi, che si è subito messa all'opera.

L'ordinanza è completa in tutte le sue parti, compresi i riferimenti agli accordi di Schengen e alla legge sulla tutela degli animali. «Non è realmente protocollata - precisa - ma l'ho scritta, firmata e stampata come se lo fosse». Una promessa di Natale mantenuta dal primo cittadino in questo borgo, che non è stato particolarmente colpito dal Covid: «In questo momento c'è solo una signora positiva, ricoverata in casa di riposo. Per adesso non abbiamo altri casi e, in generale, siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo pianto pochi morti rispetto al resto della provincia».