Don Marco Pagniello con il suo predecessore alla Caritas, don Francesco Soddu, nominato vescovo di Terni-Narni-Amelia - Caritas

Il Consiglio Episcopale Permanente della Cei ha nominato don Marco Pagniello nuovo direttore di Caritas Italiana. Nato a Pescara 50 anni fa, don Marco è stato ordinato presbitero nel 2002 ed è stato direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne dal 2006 al 2020 occupandosi tra le altre cose dell'emergenza terremoto. Nel 2008 è stato nominato anche direttore della Fondazione Caritas, ente gestore dei servizi della diocesi. Dal 2011 al 2016 è stato delegato regionale Caritas per l’Abruzzo e il Molise. Dal 2019 don Pagniello è entrato in Caritas Italiana con l’incarico di responsabile dell’ufficio Politiche sociali e Promozione umana occupandosi, durante la pandemia, anche dello sviluppo degli empori solidali diocesani.

"Ringrazio il Consiglio permanente della Cei per la fiducia mostrata nei miei confronti”– ha dichiarato il nuovo direttore subito dopo la nomina, aggiungendo: “In questa fase in cui siamo ancora nell’emergenza pandemia le sfide sono molte, ma anche le prospettive di speranza, a cominciare dall’avvio del cammino sinodale. Mi orienteranno sicuramente le indicazioni del Santo Padre per i 50 anni di Caritas Italiana: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Ringrazio anche il mio predecessore monsignor Francesco Soddu, con cui ho condiviso un tratto di strada, e assicuro un impegno sempre volto a camminare insieme, soprattutto con i più fragili e indifesi, con una carità inclusiva, che punta allo sviluppo integrale di ogni persona, ad una condivisione di vita per restituire dignità ed assicurare inclusione sociale”.

In mezzo secolo di vita di Caritas Italiana, don Marco Pagniello è il 5° Direttore dopo don Giuseppe Pasini - che affiancò quasi subito il fondatore e primo Presidente don Giovanni Nervo - don Elvio Damoli, don Vittorio Nozza e don Francesco Soddu, nominato a fine ottobre scorso da Papa Francesco Vescovo di Terni-Narni-Amelia.