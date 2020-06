Riaperto anche il Bar Luce della Fondazione Prada a Milano. Visitabili anche tre mostre temporanee - Fotogramma

La Lombardia non smette di preoccupare (sebbene scenda sotto i 20mila attuali positivi). I nuovi casi sono 518, ma 402 (il 77,6%) vengono registrati in Regione (e 116 in tutto il resto del Paese). Il rapporto italiano di positività dei tamponi è 0,8%, quello lombardo 2,1% (quasi triplo), ma soprattutto un numero così alto di contagi in Lombardia (quadruplicato rispetto a ieri) non si vedeva da un pezzo.

Sopra i dieci contagi sono solo Piemonte (49), Emilia Romagna (17) e Liguria (14). Le Regioni a contagi zero sono Basilicata, Molise, Umbria, Valle D’Aosta, Campania. Un nuovo contagio si registra in Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Calabria e due per Marche, Abruzzo, Sardegna. I restanti nuovi casi sono 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto e 4 in Puglia. Gli attuali positivi vanno a meno di 37mila (l’ultima volta era stata il 19 marzo quando furono 33.190, diventati 37.860 il giorno seguente) e il Lazio 'scavalca' l'Emilia Romagna, salendo al terzo posto, dopo Lombardia e Piemonte, proprio come numero di attuali contagiati. Le morti (85) rimangono purtroppo stabili.

Ecco i numeri quotidiani nell’aggiornamento dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 518 (venerdì 516, sabato 416, domenica 355, lunedì 222, martedì 318, mercoledì 321 e ieri 177), 402 di questi si registrano in Lombardia (venerdì 354, sabato 221, domenica 210, lunedì 50, martedì 187, mercoledì 237 e ieri 84). I tamponi effettuati sono 65.028 (venerdì 72.135, sabato 69.342, domenica 54.188, lunedì 31.394, martedì 52.159, mercoledì 37.299 e ieri 49.953), ma con un rapporto di positività che risale allo 0,8% (ieri 0,4%).

Morti. Sono 85 (venerdì 87, sabato 111, domenica 75, lunedì 60, martedì 55, mercoledì 71 e ieri 88) e 21 di questi sono in Lombardia, come ieri (venerdì 38, sabato 67, domenica 33, lunedì 22, martedì 12, mercoledì 29 e ieri 29). Il totale nazionale sale a 33.774 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 234.531 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 36.976 (venerdì 46.175, sabato 43.691, domenica 42.075, lunedì 41.367, martedì 39.893, mercoledì 39.297 e ieri 38.429), 1.453 in meno rispetto a ieri (venerdì meno 1.811, sabato meno 2.484, domenica meno 1.616, lunedì meno 708, martedì meno 1.474, mercoledì meno 596 e ieri 868).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 316 (venerdì 475, sabato 450, domenica 435, lunedì 425, martedì 408, mercoledì 353 e ieri 338).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 5.301 persone (venerdì 7.094, sabato 6.680, domenica 6.387, lunedì 6.099, martedì 5.916, mercoledì 5.742 e ieri 5.503), 202 meno di ieri (ma in Lombardia aumentano di 6).

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 31.359 persone (venerdì 38.606, sabato 36.651, domenica 35.253, lunedì 34.844, martedì 33.569, mercoledì 33.202 e ieri 32.588), l’85% degli attuali positivi.

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 1.886 (venerdì 2.240, sabato 2.789, domenica 1.874, lunedì 848, martedì 1.373, mercoledì 846 e ieri 957), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 163.781.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.710 nel Lazio, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.293 nelle Marche, 1.229 in Veneto, 872 in Sicilia, 857 in Toscana, 846 in Puglia, 774 in Campania, 670 in Abruzzo, 244 in Liguria, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 180 in Friuli Venezia Giulia, 122 in Molise, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 97 in Calabria, 67 in Sardegna, 29 in Umbria, 18 in Basilicata e 10 in Valle d’Aosta.