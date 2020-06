Piazza Carignano, Torino, ai tempi del coronavirus, fase 3 - Ansa

Dopo settimane di calo, tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 168 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 5 più di ieri. In Lombardia sono 60, uno più di ieri. I malati ricoverati con sintomi scendono invece sotto i

tremila e sono ora 2.867, con un calo di 246 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 20.066, con un calo di rispetto a 583 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.



E torna a salire anche il numero giornaliero delle vittime per coronavirus in Italia. Sono 66 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 43 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 36, quasi tre volte più di ieri, quando erano state 14. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.514. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.



Rimane stabile l'aumento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 333 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 329. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 216 in più, pari al 64,8% per cento dell'aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 238.159. Scendono a 4 le regioni ad aumento zero: Umbria, Valle D'Aosta, Molise e Basilicata. Sono d'altra parte 10 le regioni che non hanno fatto registrare vittime nelle ultime 24 ore: Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria,

Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.



Sono saliti a 180.544 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.089. Mercoledì l'aumento era stato di 929.



Sono 23.101 i malati di coronavirus in Italia, 824 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 644.

Nel dettaglio gli attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia (-325), 2.290 in Piemonte (-95), 1.281 in Emilia-Romagna (-64), 607 in Veneto (-73), 438 in Toscana (-6), 246 in Liguria (+2), 997 nel Lazio (-42), 577 nelle Marche (-8), 242 in Campania (-16), 306 in Puglia (-18), 59 nella Provincia autonoma di Trento (+1), 637 in Sicilia (-168), 97 in Friuli Venezia Giulia (-2), 434 in Abruzzo (-4), 85 nella Provincia autonoma di Bolzano (-2), 16 in Umbria (-2), 31 in Sardegna (0), 6 in Valle d'Aosta (-2), 35 in Calabria (+2), 60 in Molise (-2), 10 in Basilicata (0).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.516 (+36), Piemonte 4.032 (+6), Emilia-Romagna 4.219 (+4), Veneto 1.994 (+7),

Toscana 1.093 (+1), Liguria 1.536 (+4), Lazio 822 (+4), Marche 994 (+0), Campania 431 (+0), Puglia 538 (+2), Provincia autonoma

di Trento 465 (+0), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 458 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0),

Umbria 77 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d'Aosta 145 (+1), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.831.562, in aumento di 58.154 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.958.724.