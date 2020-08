La Gnv Azzurra approda al molo di Lampedusa

COMMENTA E CONDIVIDI











Dopo lo sfogo del sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e la decisione di chiudere l'hotspot locale (arrivato a mille ospiti a fronte di una capienza massima di 95 persone), questa mattina sono iniziati i trasferimenti dei migranti sulla nave Gnv “Azzurra” per la quarantena. I primi 350, tutti di nazionalità tunisina, sono già stati imbarcati. Le operazioni, coordinate da polizia e carabinieri, sono state effettuate a Cala Pisana, uno dei punti di approdo dell'isola. I migranti sono saliti a gruppi di dieci indossando la mascherina. Al momento ci sono ancora 750 posti liberi sulla nave, che può arrivare a una capienza massima di mille. Nel Cara ci sono ancora 700 persone.



Ma non c'è solo Lampedusa e nuovi arrivi si registrano anche al di fuori delle coste siciliane. In mattinata una barca a vela è approdata a Cirò Marina, a nord di Crotone, in Calabria. L'imbarcazione si è incagliata a largo della costa e il personale della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza sta ancora cercando di liberarla. A bordo 60 persone, di cui non è ancora stata comunicata la nazionalità. Cinque di loro si sono tuffate in acqua e hanno raggiunto la riva a nuoto, per poi essere soccorse da polizia e carabinieri. Tutti i migranti verranno poi trasferiti al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Anche qui, però la capienza è quasi al limite, e anche in questo caso è previsto che rimangano in isolamento per le norme anti-Covid.

«C'è un'emergenza nell'emergenza. Quella sanitaria legata alle presenze di così tanti migranti in Sicilia. Il governo della Regione sta lavorando alacremente per dar sicurezza ai cittadini siciliani e ai cittadini che si recano nella nostra regione per motivi di turismo», ha messo in chiaro l'assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza, che da stamani si trova sull'isola per seguire da vicino l'evolversi della situazione. «Qui a Lampedusa realizziamo una struttura dedicata per i tamponi, realizziamo un laboratorio perchè possano essere immediatamente processati sull'isola - ha aggiunto -. Facciamo tutto quello che si deve dal punto di vista sanitario per dare il massimo della serenità a tutti coloro che vivono in Sicilia e coloro che vengono in Sicilia per ragioni di svago in un mese così importante per l'economia siciliana com'è quello d'agosto».

Ad accompagnare Razza, accolto dal sindaco di Lampedusa Totò Martello, anche Guido Bertolaso, che sta seguendo per la presidenza della Regione la fase post lockdown, il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e la manager dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni. Nel corso della visita si è svolta anche una ricognizione nel poliambulatorio locale: uno dei siti che potrebbero ospitare il nuovo ospedale delle Pelagie che il governo regionale intende realizzare. Il sopralluogo proseguirà con una visita dall'hotspot.