Piemonte. Undici dispersi, 10 nel cuneese e uno in valsesia, interi paesi isolati, case e strade devastate. È estremamente critica la situazione che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Le zone più colpite l'alto cuneese e la Valsesia.



Liguria. Nella notte il fiume Roya ha rotto gli argini ed è esondato a Ventimiglia, allagando diverse strade. Crollata la passerella Squarciafichi, luogo simbolo della città, travolta dalla furia del fiume, mentre un autobus è rimasto bloccato con l’acqua arrivata all’altezza dei finestrini, mentre la pioggia ha continuato a cadere copiosa per ore. Sono bastati pochi minuti perché gli allagamenti coinvolgessero tutto il centro città, con diversi negozi e case a danneggiate, riempite di fango e acqua.



«Stiamo procedendo a liberare la città dal fango – ha detto il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullio – è tutta la notte che siamo operativi. A breve partiranno i primi escavatori e nel frattempo controlliamo il funzionamento dei servizi essenziali: telefono, luce e gas, ma anche fognature».



Val d’Aosta. Un vigile del fuoco volontario di Arnad è morto a causa del maltempo. Secondo le prime informazioni, una pianta gli sarebbe crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle d’Aosta. La regione è al momento in allerta idrogeologica arancione, e in tutto il territorio sono state segnalate problematiche legate alle intense piogge. Crollato il ponte di Gaby sulla strada regionale della valle del Lys.

Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge record delle ultime ore - Ansa

Veneto. A Venezia alza per la prima volta le dighe del Mose per fronteggiare l'acqua alta. Le 58 paratoie mobili si sono sollevate per un'ora e 17 minuti nella prova-test di questa mattina. "Il test è andato bene", a dichiarato il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo, comunica il Centro maree del Comune.