È morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 10 giugno fa nel palazzo comunale durante alcuni lavori alle condutture del gas.

Il primo cittadino avrebbe compiuto 47 anni il 24 giugno, lascia una figlia. L’incidente gli aveva provocato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle braccia: era ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria che aveva compromesso il già difficile quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo dell’incendio. Crestini era stato infatti l’ultimo a lasciare l’edificio dopo l’incidente, preoccupandosi prima di far evacuare dipendenti, consiglieri e cittadini. Il 16 giugno era già morto il delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, anche lui rimasto troppo a contatto con i gas tossici del fumo. Le particelle solide dell’incendio avevano determinato infatti a entrambi un grave danno alle vie respiratorie.



Il cordoglio sui social e non solo

Centinaia i messaggi di cordoglio sui social e non solo da parte di politici, amici e concittadini del sindaco scomparso. Alcuni di loro chiedono anche giustizia per quanto accaduto. «Mi sento devastata nell’animo. E pensare che la domenica eravamo a pranzo insieme e che ci siamo sentiti fino all’una di notte, e poi la tragedia! Chi ha creato questa ondata di dolore paghi in eterno! Stanotte mi sento piccola piccola con tante domande alle quali non so dare risposta. Tu che hai portato a battessimo mio figlio,tu che in ogni avversità mi hai teso una mano, tu che ad ogni telefonata rispondevi anche a tarda notte, tu che hai amato questo paese fino alla morte. Il nostro non è un addio ma un arrivederci........buon viaggio amico mio».

«Un uomo per bene e di una sensibilità rara - dice Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium -. Lui e i suoi collaboratori sono stati una presenza quotidiana nel Centro Mondo Migliore, una struttura che accoglie 360 migranti. Non lo dimenticheranno mai i nostri operatori e gli ospiti. Mi piace ricordarlo quando nei giorni di festa veniva da noi, mano nella mano con la figlia, per portare i doni ai bambini del Centro».



«Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini non ce l'ha fatta. Era rimasto ferito nell'esplosione del palazzo comunale. Una notizia davvero triste. @Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore». Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi in un twitter.



«Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa (il 16 giugno)». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo: «Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro al valor civile».



«La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l'attaccamento profondo alla comunità di cui è stato primo cittadino e la sua fedeltà alle istituzioni non saranno dimenticati. Crestini è un esempio di umanità. Alla famiglia e alla cittadinanza di Rocca di papa vanno le mie più sentite condoglianze». Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



«È morto per il senso del dovere, per amore di quel luogo sacro che sono le istituzioni. Un esempio, un uomo che non ha avuto timore per la propria vita. Un eroe. Alla sua famiglia, a tutta la comunità di Rocca di Papa la nostra vicinanza», scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini.



«Tante volte ricordiamo i piccoli gesti eroici dei sindaci, alle prese con mille responsabilità e non sempre sufficienti mezzi. Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa, è stato un eroe che ha compiuto il più grande dei gesti: ha messo in salvo le persone che erano nel palazzo comunale al prezzo del sacrificio estremo, quello della sua vita. Alla famiglia di Emanuele, ai cittadini di Rocca di Papa, ai suoi amministratori, l'abbraccio e la solidarietà di tutta la comunità dei sindaci, commossa dalla sua generosità e umanità». È quanto dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci.



Tre le persone indagate per l'accaduto

Sono accusati anche di omicidio colposo oltre che di disastro colposo e lesioni i tre indagati per l'esplosione avvenuta il 10 giugno a Rocca di Papa, in provincia di Roma. La decisione dei pm della Procura di Velletri è scattata in seguito alla morte del sindaco Emanuele Crestini e del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri. Gli indagati sono il rappresentante legale di una ditta appaltatrice di Frosinone che stava effettuando i lavori davanti alla sede del municipio e il fratello, esecutore dell'operazione e il tecnico geologo al quale il Comune aveva affidato i carotaggi.