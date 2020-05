Fase 2 a Milano - Fotogramma

È buona domenica. Numero di morti più basso dalla fine di marzo, ancora frenata della crescita dei nuovi casi, attuali contagiati un soffio sopra i centomila e ricoveri nelle terapie intensive un soffio sopra i millecinquecento, meno ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali e meno persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Prima delle cifre giornaliere, diamo però un’occhiata alla media dell'aumento quotidiano di nuovi contagi, che è in lenta discesa da tempo. Nella seconda metà di marzo (dal 16 al 31), in Italia erano stati accertati in media 5.187 nuovi casi in più al giorno, nella prima metà di aprile 3.899 e nella seconda metà di aprile 2.609. Vediamo solo le ultime due settimane. Dal lunedì 20 aprile a domenica 26, la media è stata 2.741 nuovi casi accertati al giorno. E da lunedì 27 aprile a oggi la media è 1.884.

Ecco i numeri appena aggiornati dal Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. In termini assoluti, sono 1.389 più di ieri (domenica 2.324, lunedì 1.739, martedì 2.091, mercoledì 2.068, giovedì 1.872, venerdì 1.965 e ieri 1.900) e portano il totale dall’inizio della pandemia a 210.717 persone. I tamponi effettuati sono 44.935 (lunedì 32.003, martedì 57.272, mercoledì 63.827, giovedì 68.456, venerdì 74.208 e ieri 55.412), con un rapporto di positività a 3 (nella media settimanale).

Morti. Dopo due giorni consecutivi sotto i 300, ieri e oggi sono andati sotto i duecento: i morti sono 174 (venerdì 420, sabato 415, domenica 260, lunedì 333, martedì 382, mercoledì 323, giovedì 285, venerdì 296 e ieri 190), in tutto 28.884 dall’inizio della pandemia, cifra che racconta il dramma.

Attuali positivi. Scendono a 100.179 (martedì 105.205, mercoledì 104.657, giovedì 101.551, venerdì 100.943 e ieri 100.704), 525 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 290, martedì meno 608, mercoledì meno 513, giovedì meno 3.106, venerdì meno 608 e ieri meno 239).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 1.501 (domenica 2.009, lunedì 1.956, martedì 1.863, mercoledì 1.795, giovedì 1.694, venerdì 1.578 e ieri 1.539).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 17.242 persone (mercoledì 19.210, giovedì 18.149, venerdì 17.569 e ieri 17.357), 115 in meno rispetto a ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 81.436 persone (mercoledì 83.619, giovedì 81.708, venerdì 81.796 e ieri 81.808), cioè l’81% degli attuali positivi (come venerdì).

Guariti e dimessi. Sono 1.740 (martedì 2.317, mercoledì 2.311, giovedì 4.693, venerdì 2.304 e ieri 1.655), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 81.654.

Il dettaglio regionale. I casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 3.551 in Liguria, 2.955 in Puglia, 2.726 in Campania, 2.203 in Sicilia, 1.868 in Abruzzo, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 702 in Calabria, 689 in Sardegna, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 194 in Basilicata, 183 in Umbria, 181 in Molise e 109 in Valle D’Aosta.