Continua a restare altissima la tensione a Mondragone dove quattro palazzi nei quali vive una comunità bulgara, sono stati dichiarati zona rossa per il Covid-19. Dopo più di settecento tamponi i positivi sono risultati 49. Ma a preoccupare è il clima che si è creato. Una gravissima conferma alle due di questa notte, quando è stato dato alle fiamme un pulmino di un bulgaro, proprio sotto il palazzi ex Cirio, palazzi del degrado, dell'emarginazione e dello sfruttamento. Un fatto gravissimo, malgrado la forte presenza delle forze dell'ordine, alle quali si stanno aggiungendo il militari dell'Esercito inviati dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Evidentemente ancora insufficiente. Soprattutto per evitare quanto accaduto ieri. Prima la protesta dei bulgari, e anche di qualche italiano che vive nei palazzi, che sono usciti inscenando una manifestazione attorno agli edifici. Poi l'arrivo di alcune decine di cittadini mondragonesi che sotto i palazzi hanno cominciato a urlare contro i bulgari. La risposta è stato il lancio di alcuni oggetti dalle finestre, comprese due sedie, una delle quali ha ferito leggermente un poliziotto. Ma non è finita, perchè alcuni hanno tentato, in parte riuscendo, di danneggiare alcune auto dei bulgari. La protesta dei cittadini si poi spostata sulla statale Domiziana, l'arteria principale che attraversa Mondragone collegando il Lazio alla Campania. In centocinquanta hanno bloccato la circolazione fino a mezzanotte, costringendo a deviare il traffico all'interno del paese.

Una situazione davvero caldissima che coinvolge persone da anni vittime di sfruttamento. I bulgari, intere famiglie, tutte provenienti dalla stessa regione, arrivano a Mondragone per la raccolta del pomodoro, sfruttati da caporali e imprenditori fuori legge. Vivono in più di mille nei grandi palazzi ex Cirio, pagando in nero l'affitto ai proprietari italiani, fino a 100 euro a persona al mese, e negli appartamenti vivono anche in 15. Doppio sfruttamento e nessuna integrazione. Anche nel passato ci sono state tensioni ma mai come ora. C'è chi accusa i bulgari di aver portato il contagio. E lo fanno sui social anche noti esponenti dei clan locali. Come sempre pronti a intercettare e cavalcare la protesta.

Eppure i bulgari sono qui solo per lavorare, braccianti sui campi del pomodoro. E infatti qualcuno anche dopo l'istituzione della "zona rossa", è riuscito all'alba ad andare a lavorare. Per non perdere quel poco che gli dà l'imprenditore. Italiano, ovviamente. Come ci racconta un testimone, alcuni di loro hanno lavorato anche in un campo a poche centinaia di metri dai palazzi. Nascosti da un alto telo verde messo apposta per coprire la loro presenza. Sicuramente non messo da loro ma dal proprietario del terreno.