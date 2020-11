COMMENTA E CONDIVIDI











Due importanti iniziative online organizzate da Telefono Azzurro sono previste per oggi, Giornata europea contro gli abusi sessuali. Gli incontri, che potranno essere seguiti anche sul canale Facebook di Avvenire, si svolgeranno dalle 10 alle 12. E dalle 17 alle 18. Tra i partecipanti il ministero per la Famiglia, Elena Bonetti; il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa; il sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, Simonetta Matone; il presidente del Center Child protection dell’Università Gregoriana, padre Hans Zollner; la coordinatrice del Servizio nazionale tutela minori della Cei, Emanuela Vinai. E, naturalmente, il presidente di telefono Azzurro, Ernesto Caffo, oltre a tanti altri rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni. Due i temi al centro del dibattito: la protezione dei piccoli sul web e il Codice europeo sulle comunicazioni elettroniche che potrebbe vietare l’uso di tecnologie capaci di eliminare materiale illegale online contenente immagini di abusi contro minori. In questi modo, l'obiettivo di salvaguardare la privacy si tradurrebbe in un danno irreparabile contro chi lotta per fermare i pedofili. La tutela di un diritto diventerebbe un via libera per chi attenta alla salute psicofisica di bambini e ragazzi.

SEGUI QUI LA DIRETTA