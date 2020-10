Milanesi al mercato durante la seconda ondata - Ansa

Aumentati in modo significativo i decessi per causa Covid secondo i dati appena pubblicati dal ministero della Salute. 297 i morti (ieri 199), per un totale di 38.618 vittime. Sono 97 le terapie intensive in più (1.843 in tutto), e 972 i ricoveri ordinari (in totale 17.966).

Vi sono stati 31.758 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (erano 31.084 ieri). Anche qui una crescita rispetto a ieri.

Superata quota 350.000 attualmente positivi in Italia. Con un incremento odierno di 25.600, è infatti di 351.386 il numero degli attuali positivi in Italia. Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono 215.886, ancora 800 in più del massimo toccato ieri. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 97 unità portando il totale a 1.843, i ricoverati con sintomi di 972 e sono ora 17.966. LOMBARDIA: ANCORA L'EPICENTRO DEL COVID IN ITALIA Con 73 morti nelle ultime ventiquattr'ore e 8.919 nuovi positivi (in lieve calo rispetto ai 8.960 di ieri) a fronte di 46.781 tamponi la Lombardia si conferma come l'epicentro della pandemia in Italia, con il numero più alto di nuovi casi. I nuovi positivi sono 3730 nella provincia di Milano. Sono 4.033 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di 335 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 392 pazienti, 22 in più di ieri. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 2.064 e le persone in terapia intensiva sono 392 , 22 in più di ieri. Sono 4.033 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 335 in più di di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.944.616 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 3.730 , di cui 1.553 a Milano città, Bergamo 243 ; Brescia 413 , Como 475 , Cremona 184 , Lecco 228 , Lodi 151 , Mantova 248 , Monza e Brianza 1.207 , Pavia 387 , Sondrio 133 , Varese 1.202. I dimessi, dall'inizio della pandemia, sono 96.198, aumentati di 2.064 unità da ieri.