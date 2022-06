La rissa tra condomini a Milano - Ansa

Maxi rissa nella serata di venerdì tra gli occupanti di alloggi popolari in via Bolla, nei pressi del Cimitero Maggiore, a Milano: una sessantina di persone si è riversata in strada verso le 21.30, armata anche di bastoni. A scatenare gli scontri sarebbero state le continue gimkane con auto nei cortili degli stabili fatte dagli occupanti abusivi, molti rom servi e bosniaci, che avrebbero provocato la reazione di altri inquilini. Secondo alcune testimonianze, le auto “in gara” ieri sera avrebbero rischiato di investite un bambino e questo avrebbe generato la reazione violenta. Per sedare la lite, al civico 40, è dovuta intervenire la polizia con la questura di Milano che ha inviato un dispositivo di ordine pubblico con 10 volanti e 5 unità della Celere.

La situazione è tornata normale solo dopo due ore. Tre cittadini romeni, una donna e due minorenni, sono stati portati in codice giallo nell'ospedale San Carlo per accertamenti, nessuno di loro ha avito conseguenze pesanti.

Il giorno dopo la situazione resta difficile: da almeno 5 anni le case di via Bolla sono preda degli occupanti abusivi che si sono presi gli appartamenti lasciati liberi dagli inquilini: la torre al civico 40 davanti alla quale si è sviluppata la rissa dovrebbe essere oggetto di un intervento radicale da parte dell’Aler proprietaria delle palazzine.

E proprio contro la Regione (cui l’Aler fa riferimento) è montata una dura polemica. Il Pd cittadino ha accusato Palazzo Lombardia di non tutelare i cittadini in regola. "L'ennesimo sfregio a un quartiere che, in vari momenti, ha tentato di rialzarsi senza successo a causa delle politiche miopi e fondate solo su slogan della destra in Regione – ha detto Silvia Roggiani segretaria metropolitana Pd ­- aggiunge Roggiani -. In quegli stabili Aler serve un intervento tempestivo e coordinato. Comune e Municipio ci sono, la Regione dov'è?".