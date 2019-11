Tant'acqua così, giurano i materani, non s'era mai vista. È bastata mezza mattinata di pioggia per mettere in ginocchio la capitale europea della cultura, che è tutt'ora sott'acqua. Impressionanti le vie del centro e, in particolare, la celebre zona dei Sassi, che è stata sommersa da fiumi d'acqua. È in atto la conta dei danni, che rischiano d'essere serissimi proprio per il patrimonio dell'Unesco.

Oggi in città le scuole, per fortuna, sono chiuse per ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggieri firmata ieri a seguito dell'allerta arancione della Protezione civile della Regione Basilicata. È stato attivato un numero verde (800.262667) dalla Protezione civile comunale per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sta arrivando in città per un sopralluogo: «Verificheremo immediatamente se ci sono le condizioni per dichiarare lo stato di calamità naturale».