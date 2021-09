COMMENTA E CONDIVIDI













Tornare al cinema dopo tanti mesi, meglio se con un biglietto, anzi due, a costo ridotto. E leggere un giornale "di carta", per essere informati su ciò che accade intorno a noi.

Proprio per stimolare la ripresa sia del cinema che dei quotidiani, ecco l'iniziativa lanciata dalla Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), con l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) e in collaborazione con ANICA Sezione Distributori. Giornale e cinema non è un'accoppiata casuale: data la forte sovrapposizione tra lettori e spettatori in sala, il mondo della stampa e quello del cinema si sono uniti per stimolare cultura, informazione e divertimento.

Ed ecco in cosa consiste l'iniziativa: fino alla fine di novembre 2021 ogni martedì sui quotidiani e sui periodici aderenti di Editori Associati a FIEG viene pubblicata una pagina con un coupon da ritagliare e presentare alle casse dei cinema partecipanti per usufruire di due ingressi al costo totale di soli 8 euro il giorno stesso, per la visione di tutti i film disponibili.

Alla campagna aderisce anche Avvenire.

Tutte le info relative alle sale aderenti e alla relativa programmazione sono comunicate al pubblico attraverso la APP e il sito https://powerticket.it/laculturaraddoppia.

“È una iniziativa – ha commentato il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti – che unisce lo sforzo della stampa e del cinema, due settori importanti della informazione e della cultura del Paese, per dare un segnale di ripresa e ripartenza". Più cultura e più informazione, in definitiva, per tornare a crescere”.