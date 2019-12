COMMENTA E CONDIVIDI











Una maratona di bowling a sostegno della raccolta fondi per Telethon. Si potrà giocare per beneficenza a Roma, Lucca e Triggiano (Bari). La Maratona Telethon Bowling, che è dedicata in merito alla ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare e per le donazioni volontarie, avrà per protagonisti gli atleti con disabilità di queste città e di Lazio, Toscana e Puglia. Sabato 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 21 si potrà giocare in contemporanea nei centri bowling Brunswick di Roma, di Lucca e di Triggiano (Bari), grazie alla partecipazione dell’Ss Lazio Bowling Asd, dell'Asd Barium di Bari e dell'Asd Astroline di Lucca.

Gli organizzatori credono molto in questo evento che porterà sulle piste per una causa importante, gli atleti speciali e gli atleti paralimpici, con la speranza che a questi si aggiungano tutti gli amanti del bowling con delle iniziative spontanee. Oltre ai singoli giocatori potranno partecipare le associazioni sportive, le onlus, i centri diurni e tutte le organizzazioni a contatto con le persone con disabilità. Al termine della maratona di sei ore di gioco ininterrotto, dove si potranno anche organizzare tornei “volanti” per incrementare la raccolta, verranno comunicati: il totale dei birilli abbattuti, il numero di partite giocate, il numero di atleti partecipanti e ogni responsabile trascriverà su apposito registro le donazioni ricevute per avere la massima trasparenza sulla raccolta.