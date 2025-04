Vigili del fuoco impegnati a mettere in salvo alcuni abitanti isolati dal maltempo - Fotogramma

È stato ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino, nel Vicentino, il cadavere di uno dei due dispersi, padre e figlio, caduti con la loro auto all'interno di una voragine che si è formata nella tarda serata di giovedì a causa del maltempo sul ponte a Valdagno. L'auto stando alle ricostruzioni è stata inghiottita nella buca finendo all'interno del torrente Agno. I vigili del fuoco di Vicenza impegnati già nella notte nelle ricerche hanno avvisato il cadavere all'interno del bacino e dalle 9.30 sono impegnati nel recupero del corpo. Intanto proseguono senza sosta dalla serata di giovedì le ricerche dei vigili del fuoco del secondo disperso. A partecipare alle ricerche squadre a terra del comando di Vicenza, soccorritori fluviali alluvionali, sommozzatori e droni del nucleo regionale del Veneto e l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia. Dalle prime informazioni padre e figlio sarebbero stati trascinati con la loro auto dalla piena del torrente. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con squadre di ricerca e droni.





Momenti di paura, la notte appena trascorsa, dove a causa del maltempo si è verificato uno smottamento di terreno in via della Malvasia nel quartiere San Martino a Trento. Per questo, un'abitazione é stata precauzionalmente evacuata. Quattordici persone sono state fatte allontanare a causa del movimento franoso che si é riversato a ridosso dell'abitazione. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Trento. In Piemonte sono invece esondati il rio Bellavalle e il torrente Leona, mentre diverse frane hanno isolato alcune frazioni e un'altra frana che ha interrotto la linea dell'acquedotto a San Sebastiano Po (Torino) Sempre nel Torinese, a Castagneto Po una frana rende impossibile la viabilità da e verso Chivasso. A Lauriano una frana ha bloccato la statale 590 della Valcerrina. A Casale Monferrato (Alessandria) è stato allestito nella palestra Leardi un centro di accoglienza per 50 persone evacuate dalla frazione Terranova. A Castellamonte (Torino) sono state evacuate quindici persone dalle frazioni Case Ponzetti e Preparetto. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte ha diramato l'allerta arancione per pericolo valanghe sulle zone di montagna nord-occidentali, allerta gialla su pianura settentrionale e torinese e valli Tanaro, Belbo e Bormida. Nessuna allerta su pianura cuneese e valle Scrivia.



Ed è sempre a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Valle d'Aosta negli ultimi giorni che 6.400 utenze risultano ancora prive di energia elettrica. Il dato è stato fornito da Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica in Valle d'Aosta. Stiamo lavorando alacremente - ha detto - ma gli interventi sono condizionati dall'accessibilità dei siti. In alcune zone non siamo ancora riusciti ad arrivare. Stiamo operando anche con l'ausilio dell'elicottero. La situazione più delicata è a Cogne mentre l'energia è stata ripristinata nella Valdigne, da Courmayeur a La Thuile.