L'annunciata ondata di maltempo che da ieri sera ha investito l'Emilia Romagna, con precipitazioni consistenti e protratte, ha provocando danni e disagi: fiumi esondati, allagamenti, strade bloccate e persone fatte evacuare dalle loro abitazioni per il rischio di esondazioni. Oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco, nella notte: inviate in rinforzo sezioni operative da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.

Nel Bolognese, a Fontanelice, un'abitazione è crollata a causa di uno smottamento. E' possibile che una persona sia coinvolta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche un elicottero del Reparto volo di Bologna.



La situazione più critica nel Ravennate, dove sono oltre 250 gli evacuati. Un centinaio nel territorio di Faenza, per l'esondazione dell'acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Nella notte si sono concluse le operazioni di evacuazione di altri 60 residenti a Conselice, dopo la rottura del Sillaro avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sgomberate un centinaio di persone anche a Biancanigo di Castel Bolognese. La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l'esercito.

Disagi alla circolazione stradale

Sulla strada statale 9 Via Emilia, informa l'Anas, è chiuso per esondazione del fiume Senio il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. A causa di frane e smottamenti, sulla strada statale 65 della Futa sono chiusi, nel territorio comunale di Loiano (Bologna), i tratti stradali: dal km 75,000 al km 76,100, con deviazioni del traffico sulla viabilità locale, e ai km 77,000-82,500 qui il percorso alternativo prevede per i veicoli leggeri il transito su Via Panoramica e su via Guarda nel comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3.5 tonnellate diretti in direzione Toscana è prevista l'inversione di marcia al km 83,1000 mentre per i veicoli in direzione Bologna inversione al km 72,000 nei pressi della rotatoria nel comune di Loiano.

Circolazione ferroviaria sospesa

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano le Fs, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile.