Per un uomo violento che ha saldato il suo debito con la giustizia e torna libero, ce n’è uno condannato che nemmeno dagli arresti smette la sua violenza. Per una donna segnata per sempre, che non ha più paura (o spera di non doverla avere), ce n’è una che con la paura decide di non voler più vivere e si toglie la vita. Sono storie diverse e uguali quelle di Lucia Annibali e Adela. Rimettono prepotentemente al centro il tema della violenza sulle donne, più che mai insopportabile nei giorni di Primavalle. Parlano dell’odio che può tutto e della giustizia che sembra non bastare mai. Anche quando è fatta, o tenta d'essere fatta in fretta.

La prima la conosciamo tutti: era il 16 aprile del 2013 quando due uomini, Rubin Talaban e Altistin Precetaj, aspettarono la giovane avvocata Lucia Annibali a casa per “punirla” d’aver interrotto la sua relazione con il suo collega, Luca Varani, il mandante dell’aggressione. Lui la tormentava da mesi, aveva anche tentato di ucciderla manipolando l’impianto a gas del suo appartamento. Quella sera i due sicari le buttarono addosso dell’acido, abbastanza per cancellarle i lineamenti del viso per sempre. Lei fece tempo ad urlare. Si risvegliò in ospedale, viva ma segnata per sempre. Ieri Lucia, il cui volto ricostruito con ben 17 interventi chirurgici è diventato il simbolo della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne, è stata raggiunta dalla notizia della liberazione di uno dei due sicari che la sfregiarono. È Rubin Talaban, 41 anni, condannato a 12 anni, che ha potuto godere dei benefici di legge: sarebbe dovuto uscire dal carcere il 9 ottobre 2024, ma potendo usufruire anche della buona condotta e del trattamento particolare consentito ai detenuti stranieri, ha ottenuto la scarcerazione anticipata insieme all’espulsione dall'Italia, dove non potrà tornare per i prossimi 10 anni. «Ci sta, è andata come doveva andare» il commento stringato di Lucia, che dopo una parentesi politica come deputata oggi fa il difensore civico della Regione Toscana e si occupa, ovviamente, ancora di pari opportunità. Talaban le scrisse anche una lettera dal carcere nel 2019, chiedendole perdono. «Era il più consapevole. Spero che abbia capito quanto male ha fatto. E comunque – sottolinea lei – non mi fa paura. È in Albania, sono ragionevolmente certa che non farà più parte della mia vita».

È la certezza che non ha avuto Adela, una donna di appena 32 anni di origini romene che si è uccisa a Riesi, in provincia di Caltanissetta, il 30 giugno. La sua storia non la conosceva nessuno fino a qualche ora fa: era stata legata sentimentalmente a un suo connazionale, più giovane di lei di qualche anno, nel 2020. Un rapporto breve, difficilissimo, sfociato in violenze sessuali e maltrattamenti. Adela l’aveva denunciato una prima volta ottenendo la condanna in primo grado a 11 anni, poi confermata in appello. Peccato che all’uomo, Razvan Barozi il suo nome, sono stati concessi gli arresti domiciliari, da dove ha continuano a perseguitarla e a minacciarla di morte. Il 28 giugno lei aveva raccolto tutte le forze che le restavano e l’aveva denunciato nuovamente per stalking: l'esposto è finito ai pm di Caltanissetta che hanno aperto un'indagine e trasmesso la denuncia della donna alla Procura generale competente a chiedere un eventuale aggravamento della misura cautelare alla Corte d'appello che aveva emesso la sentenza di secondo grado. I magistrati della Procura generale non hanno avuto dubbi e alla luce della denuncia, molto specifica, e della personalità dell'uomo, hanno chiesto alla corte che i domiciliari fossero sostituti col carcere.

Una (buona) notizia che Adela non ha avuto mai: ha deciso di togliersi la vita prima, stanca di vivere nel terrore. Ora i magistrati stanno tentando di capire cosa abbia spinto la donna a un gesto così drammatico, che lei avrebbe anche anticipato all’ex compagno con una telefonata. Il giorno del suo suicidio il suo persecutore, sulla sua pagina Facebook, ha scritto: «Mia bellissima regina, che Dio ti faccia riposare in pace. Mi hai lasciato troppo presto, ti amerò tutta la vita, non ti dimenticherò mai, anima mia bella».