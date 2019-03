Alexander Pereira (Ansa)

COMMENTA E CONDIVIDI











Sarebbe riduttivo considerare soltanto la dimensione politica nel terremoto “saudita” che ha scosso La Scala di Milano. Dietro il mancato arrivo di 15 milioni di euro da parte di Riad (l’acconto di 3,1 milioni verrà restituito) c’è un modello di teatro lirico che il sovrintendente Alexander Pereira ha portato dietro le quinte del Piermarini.

È quello di un teatro sempre aperto, che ogni sera – o quasi – ha un appuntamento in cartellone (un titolo d’opera, un balletto, un recital di canto, un concerto sinfonico, una proiezione di film...), che strizza l’occhio con saggezza e lungimiranza ai più piccoli (con il fortunato progetto “Grandi opere per i bambini”), che ha fatto entrare «130mila spettatori in più» in un anno alla Scala, come ha recentemente dichiarato il manager austriaco.

Ma accanto alle luci di un approccio che è anche proprio dei festival musicali dove, nell’arco di uno o due mesi, si va in scena quotidianamente (e più di una volta al giorno) ci sono le ombre. Negli ultimi tempi si contano molte più alzate di sipario. E talvolta ne può risentire la qualità: nella scelta dei cast o dei direttori d’orchestra (avere ogni volta nomi di grido è difficile e costa), nel “taglio” dei tempi per le prove, nelle esecuzioni un po’ da “catena di montaggio” in cui si può scivolare quando la programmazione diventa fitta.

Un esempio è La Traviata “non-stop” di questa stagione: è stata proposta per oltre due mesi di seguito, il doppio di quanto avviene normalmente. Con un intento chiaro: affidarsi a un capolavoro di richiamo per attrarre sempre più spettatori in teatro, nonostante gli spettacoli siano stati costellati da cambi di artisti e imperfezioni. Anche con l’opportuna lotta al bagarinaggio si è scelto di puntare sul vasto pubblico, rispetto a quello habitué, privilegiando la vendita dei biglietti online e non in biglietteria. Di fatto, con il metodo Pereira, La Scala “nobile”, somma, probabilmente elitaria ha assunto una fisionomia diversa.

Ed è forse per questo che il sovrintendente non è mai stato particolarmente amato dai loggionisti, i melomani dall’orecchio fino e dal fischio facile che popolano le gallerie e che per certi versi si ritengono i custodi della tradizione della Scala. Ogni sera vorrebbero che il “loro” teatro fosse da incanto o, come ripetono, «all’altezza del suo nome, della sua storia, della sua fama mondiale». Pereira li sta accontentando in questi giorni con la superba produzione di Chovanšcina, ma li ha anche delusi.

Certamente, è un eccellente “cacciatore” di fondi privati (lo testimonia lo stanziamento arabo appena respinto) indispensabili per assicurare la gestione di una “fabbrica” così complessa e per soddisfare gli stringenti vincoli di legge. Epperò assistere a spettacoli in cui la metà della platea e dei palchi è vuota può lasciare perplessi, visto l’indiscusso prestigio di cui gode il Piermarini. Da diversi giorni circolavano voci di una chiusura anticipata dell’era Pereira o di un suo commissariamento.

Pettegolezzi accompagnati dall’ipotesi che un eventuale nuovo sovrintendente dovesse essere italiano (dopo i due giunti da oltre confine: prima di Pereira c’era stato il francese Stéphane Lissner). Tutte congetture fin troppo azzardate. Come dimostra l’esito del cda di ieri. Pereira resta. Ed è giusto così. Un brusco cambio di rotta sarebbe stato deleterio per La Scala. Le stagioni si assemblano con anni di anticipo. Le improvvisazioni non sono consentite. Regola d’oro, soprattutto per un’eccellenza italiana.