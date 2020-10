Palazzo Lombardia, sede della Regione - .

COMMENTA E CONDIVIDI











Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. È la proposta che, all'unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell'Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di quanto previsto dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo, che parla di 600 ricoverati in terapia intensiva al 31 ottobre e fino a 4mila in terapia subintensiva, chiederanno di condividere al Governo. E in serata è arrivato il sì di massimo del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Sindaci e Regione Lombardia, inoltre, "hanno condiviso l'opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità". Lo si legge nella nota diffusa al termine del vertice.