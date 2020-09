Obbligatorie al chiuso e, in molte regioni, anche all’aperto. E quando sono scoppiati focolai, come negli ultimi giorni in Liguria e Campania, si è optato subito per ordinanze in questo senso. Anche il prezzo fisso delle chirurgiche (50 cent) e la distribuzione in edicole e tabaccherie – che pure ha sollevato polemiche – si è rivelata una scelta azzeccata.



2 Il lockdown e le regole (rigide)

Oggi sentiamo parlare di “nuovi lockdown” in Spagna, Francia e in Gran Bretagna, ma le chiusure degli altri Paesi non sono paragonabili a quella vissuta dal nostro tra marzo e maggio: bar e ristoranti, tanto per fare un esempio, restano aperti, così i mezzi pubblici e molte aziende. A Madrid delle 800mila persone a cui sono state applicate le ultime misure restrittive, per esempio, l’86% lavora e si sposta quotidianamente.

L’Italia, invece, s’è fermata davvero: uno stop che paghiamo con proiezioni pesanti rispetto a produttività e occupazione, ma che ha determinato un’inversione di rotta decisiva nella curva epidemica. Quel modello, e quelle regole ferree, vengono poi applicate ogni volta che si istituisce una “zona rossa”: un pezzo di territorio chiude e riapre quando i contagi sono rientrati.



3 La macchina del tracciamento

Doveva funzionare e alla fine – nonostante lo scarso contributo della app Immuni – lo sta facendo: un asso nella manica della strategia italiana anti-Covid è il “contact tracing”, quella mappatura dei contatti cioè che ha salvato il Veneto (per intuizione del virologo Andrea Crisanti) e che nelle ultime settimane è stata organizzata in maniera massiva da Nord a Sud: oggi per ogni caso riscontrato partono tempestivamente indagini. Le squadre di operatori specializzati – chi dirottato dagli uffici di Igiene pubblica, chi reclutato appositamente tra neolaureati e specializzandi – si attivano cioè testando nel più breve tempo possibile (24/48 ore) tutti i contatti stretti dei nuovi contagiati. Si tratta di una tecnica aggressiva: si va a stanare il virus e lo si insegue prima che si presenti negli ospedali. E così sono stati contenuti i focolai nelle Rsa, nelle ditte di logistica o delle carni.