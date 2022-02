Il post di Ligabue - Facebook

Quarantasei secondi nei quali si rivolge al cielo, prima di attaccare con «Hai un momento, Dio?», una delle sue canzoni più note. Il video è accompagnato da una domanda: «E tu cosa gli chiederesti?». Il post di Ligabue, pubblicato su tutti i suoi social, interpella i fan.

Che rispondono, a centinaia. «Gli chiederei come mai in questo momento sembra essersi scordato di me», scrive Carlotta.Stefania vorrebbe da Dio «un fortissimo abbraccio», sembra poco ma non lo è.

Molti i riferimenti al Covid 19 («Quando finisce questa maledetta pandemia?»), e ancora di più coloro che rispondono alla domanda di Ligabue senza nascondere la sofferenza: «Gli chiederei come stanno mio babbo e mia sorella lassù», scrive Loris.Qualcuno cita la canzone del Liga («Se c'è il sole di là»), magari rivedendo il riferimento calcistico: invece di «Chi prende l'Inter» ecco il «Chi prende la Lazio?» di Alessandro.

Si potrebbe andare avanti: serenità, speranza, salute. Per sé, per gli altri, per il mondo. Una fan chiede la «normalità», che in tempi come questi sembra un traguardo lontano.La domanda di Ligabue – nella canzone prima, e nel post poi – invita a pensare, o a ripensare, il rapporto con Dio. Anche a costo di domandargli con insistenza, come nella canzone: «Perché nemmeno una risposta ai miei perché?». E ancora: «O te o chi per te, avete un attimo per me?».