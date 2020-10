L'esterno del liceo torinese

Un liceo linguistico che educa anche alle risorse e alle bellezze del territorio. Declinazione inedita del fare scuola, con un occhio attento alla preparazione liceale e di fatto internazionale, ma, appunto, anche a quanto arte ed enogastronomia possono offrire. E’ l'idea del Liceo Salesiano FMA Maria Mazzarello di Torino, che prova così a innovare la propria offerta educativa, partendo dai quasi 400 allievi ospitati dal liceo attuale che diventano oltre mille se si guarda a tutto il complesso scolastico che va dalle materne alle superiori. Il succo dell’iniziativa – che verrà ufficialmente presentata entro fine anno -, è semplice: coniugare il rigore della preparazione di un liceo nel quale si insegnano tre lingue, con la conoscenza, e le possibilità di lavoro, che derivano dal patrimonio artistico ed enogastronomico del Piemonte (e in fin dei conti di tutto il Paese). Cultura internazionale e interculturale a tutto tondo, quindi, ma anche conoscenza approfondita di cosa significano oggi arte e alimentazione e cioè due dei punti di forza dell'Italia nel mondo.

Progetto certamente ambizioso, che si avvale però della collaborazione di attori di primo piano come Slow Food, Terra Madre, Università di Pollenzo e Fondazione Torino Musei. “Saranno proprio docenti provenienti da questi ambiti – spiega Monica Falcini, coordinatrice del progetto -, a dare il contenuto specifico di carattere artistico e agroalimentare. Senza nulla togliere alle altre materie”. Gli allievi, quindi, dovranno studiare di più ma non solo. “Il nuovo liceo linguistico che abbiamo progettato – spiega infatti la preside Daniela Mesiti -, si fonda anche sull’unione di teoria e pratica: si imparerà anche attraverso periodi di attività esterni alla scuola”. Attenzione particolare, poi, alla capacità di diventare imprenditori di se stessi. “Di fronte – dice ancora la preside -, alla complessità che stiamo vivendo, occorre dare ai giovani più risorse e più strumenti per trovare una collocazione dignitosa anche nell'ambito lavorativo. Questo tipo di liceo è una risposta”. Inizio delle lezioni: settembre 2021.