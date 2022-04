Gli attori che hanno partecipato alla prima tappa della rassegna "C'era una volta" - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

Ha iniziato l’attore Giorgio Pasotti, seduto tra i piccoli pazienti nello spazio del "Castello dei giochi". «C’era una volta Biancaneve…» ed è cominciata la magia. Dopo è stata la volta de “La volpe e la cicogna”, letta dalla giovane Benedetta Porcaroli, tra l’emozione dei bambini. Stamattina l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha inaugurato la rassegna di lettura C’era una volta. L’iniziativa, a cura della Fondazione De Sanctis in collaborazione con AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani), porterà attori e attrici italiani, nelle strutture pediatriche d’Italia per raccontare ai bimbi le fiabe della tradizione. «Tutti i bambini del mondo hanno diritto alle fiabe – ha detto Mariella Enoc, presidente del primo ospedale ospitante, che ha accolto anche bambini in fuga dall’Ucraina, - oggi deve essere un momento di divertimento, è tutto vostro».

​Seduti sulle piccole sedie colorate, i bimbi hanno indossato la maglietta bianca e il cappellino con su scritto C’era un volta. Come loro, oltre a Pasotti e Porcaroli, anche Raoul Bova, Paolo Calabresi, Cristiana Capotondi, Matilda De Angelis, e Pif, che hanno prestato la loro voce ai protagonisti delle fiabe. I piccoli hanno chiesto autografi e foto ricordo ai lettori d’eccezioni, che hanno regalato a pazienti e famiglie un momento di gioia ed evasione.

Paolo Calabresi ha letto una favola scritta da lui, dal titolo “La pancia dell’aeroplano”, mentre Pif ha letto “La lepre e la tartaruga”. Cristiana Capotondi si è cimentata con “Pinocchio”, Matilda De Angelis con “Giacomino e il fagiolo magico”, e poi Raoul Bova ha letto “Raperonzolo”. Oncologia, Cardiologia, Traumatologia. Sono solo alcuni dei nomi dei reparti dell’ospedale che gli attori hanno visitato, raccontando storie di avventure, amicizia e sogni. Non tanto per far dimenticare il dolore, ma per colorarlo, per un po’, di speranza.

«I nostri pensieri sono rivolti ai bambini afgani, ai siriani, agli ucraini, - ha detto Francesco De Sanctis, presidente dell’omonima Fondazione -. Le fiabe sono un mezzo per poterli accarezzare, perché come gli eroi e le eroine di quelle fiabe possiamo sconfiggere le avversità». La rassegna di lettura farà tappa li prossimo 6 maggio all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. «Il diritto a rimanere bambini esiste anche quando si è ammalati, - ha detto il direttore generale del Meyer, e presidente AOPI, Alberto Zanobini – e hanno diritto a tutti i loro diritti: dal gioco alla scuola». Insomma C’era una volta, non per riportare alla mente qualcosa che manca, magari la vita senza malattia, ma piuttosto per ricordarci tutti che ogni male si può sconfiggere, come gli eroi, una volta per tutte.



A Firenze parteciperanno Marianna Fontana, Francesca Inaudi, Miriam Leone e Neri Marcorè. Il programma proseguirà prima al Gaslini di Genova, il 13 maggio, con Donatella Finocchiaro, e poi al Santobono di Napoli, il 20 maggio, con Laura Morante. L’ultima tappa sarà all’ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste il 27 maggio, con Paolo Briguglia, Francesco Montanari, Filippo Nigro. Altri lettori ospiti famosi hanno prestato la loro voce, intervenendo in video, e tra loro Valerio Aprea, Alessio Boni, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Alessandro Preziosi, Claudio Santamaria, Pietro Sermonti.