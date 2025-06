Una donna di origini africane - Ansa

La scheda numero 5 – quella sulla cittadinanza italiana - nel referendum dell’8 e 9 giugno chiederà di esprimersi sull’abrogazione della norma che fissa a dieci gli anni di residenza legale il requisito per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri extracomunitari maggiorenni. Se il referendum raggiungerà il quorum e prevarranno i Sì, diventeranno cinque. Ecco cosa ne pensano le organizzazioni ecclesiali.

Azione Cattolica: cittadinanza come risorsa

Concedere la cittadinanza italiana agli stranieri regolarmente residenti dopo cinque anni, anziché dieci, non è una concessione, ma un atto di responsabilità e visione. Si tratta di riconoscere – spiega una nota - l’apporto di una parte consistente della popolazione che, pur senza cittadinanza, contribuisce da anni alla vita del Paese. Sono lavoratori, studenti, genitori, contribuenti. Sono italiani di fatto, ma non ancora di diritto. Siamo consapevoli che la riforma proposta dal quinto referendum abrogativo dell’8-9 giugno non rivoluziona il sistema. I requisiti economici, linguistici, giuridici e morali restano invariati. La procedura resta lunga, costosa e soggetta alla piena discrezionalità delle autorità. Non ci sarà, dunque, un “via libera” indiscriminato, ma una più giusta tempistica. Ridurre la durata minima della residenza è anche un allineamento all’Europa: Francia, Germania, Svezia e Portogallo già prevedono cinque anni. Non da ultimo, si tratta di una scelta strategica per l’Italia. In un contesto di grave declino demografico e di crescente emigrazione giovanile, l’inclusione dei nuovi italiani è una risorsa imprescindibile.

Focolari: importante sapere per cosa si vota

Il Movimento dei Focolari – spiegano Gabriele Bardo e Cristiana Formosa - è aperto ai valori dell'accoglienza e della solidarietà verso gli stranieri, come di chiunque abbia necessità di essere sostenuto. In Italia, sono in corso alcune iniziative di accoglienza di persone fuggite dall'Afghanistan e da altre zone di conflitto, quali il Medio Oriente e l'Ucraina. Tra le famiglie e le comunità del Movimento c'è molta solidarietà concreta anche con altri che, pur in Italia da tempo, hanno bisogno di essere accompagnati nel loro faticoso percorso di inserimento. In questo periodo pre-referendario, l'impegno del Movimento è quello di sostenere il dialogo tra le persone che, condividendo la spiritualità focolarina, si pongono su diverse posizioni politiche. Come responsabili del Movimento non diamo indicazioni di voto, ma verifichiamo che ci sia un'adeguata conoscenza di ciò che si va a fare. Ciascuno poi è libero, in coscienza, di posizionarsi come ritiene opportuno, e quindi di votare di conseguenza.

Sant'Egidio: un Sì in attesa della riforma

Nell’ormai lontano 2004, la Comunità di Sant’Egidio promosse, insieme a tanti immigrati, “nuovi italiani”, la campagna che aveva come slogan “Made in Italy”. Allora si sperava che venisse approvata in tempi brevi una nuova legge sulla cittadinanza dedicata ai minori. Sono passati oltre vent’anni. Sarebbe stato il caso di approvare una volta per tutte, in sede parlamentare, quello ius culturae proposto ben 13 anni fa dall’allora ministro per l’Integrazione Andrea Riccardi e ora ribattezzato ius scholae. Cioè una riforma che, facendo diventare italiano chi ha completato almeno un ciclo scolastico nel nostro Paese, fa giustizia di chi è già di fatto inserito nel tessuto della nostra società. La vittoria dei “sì” al referendum sulla cittadinanza accorcerebbe di 5 anni l’iter per ottenere la cittadinanza. E già sarebbe un sollievo per chi attende il cambiamento di una legge anacronistica. Ma, soprattutto, potrebbe essere la premessa di una riforma più complessiva che tenga conto di chi è già pienamente integrato nello Stato italiano (di cui paga anche le tasse), un’immigrazione di più generazioni, che è diventata ormai strategica per la nostra economia e per tutto il settore dei servizi.

Cdo: non partecipare è un giudizio

È diventato troppo frequente – afferma la Cdo - utilizzare il referen­dum come strumento di contrapposizione politica, quando invece dovrebbe essere uno strumento attraverso cui coinvolgere la cittadinanza su temi di importante interesse generale. Al contrario porre quesiti tecnici che dovrebbero avere il loro naturale svolgimento all’interno dell’iter parla­mentare - come, ad esempio, la responsabilità degli Enti appaltanti in materia di sicurezza sul lavoro - ha come naturale esito la legittima scelta di non prendere parte alla decisione e di demandarla a sedi ritenute più opportune. Per Compagnia delle Opere la questione non è tanto il raggiungimento del quorum, ma il contenuto dei quesiti che riduce, il valore di strumento di democrazia di­retta insito nei referendum. Riguardo il referendum sulla cittadinanza è giunto il tempo in cui l’Italia faccia finalmente un passo in avanti. Non è questione di quale IUS, ma di riconoscere una realtà che non passa solo per i 5 o 10 anni richiesti per l’ottenimento di una cittadinanza. È necessario un contesto di affiancamento che passa dall’educazione, al lavoro, arrivando al tema della casa. La cittadinanza più che materia referendaria, deve essere occasione e tema di un confronto, vero, immediato e reale, tra privato sociale e Istituzioni preposte – in primo luogo il Parlamento e il Governo - perché veramente il nostro Paese su questo tema faccia finalmente un passo in avanti e riconosca ciò che nel tessuto sociale, in particolare nel mondo del terzo settore, avviene quotidianamente. Per il bene di tutte e di tutti. «Crediamo fortemente che il solo referendum non sia una risposta alle necessità stringenti che dobbiamo affrontare nel mondo del lavoro. Come ricordiamo all’interno del nostro Manifesto i referendum spesso diventano uno strumento di contrapposizione politica, perdendo il vero senso e il coinvolgimento della cittadinanza« dichiara Andrea Dellabianca, Presidente di Compagnia delle Opere.

Mcl: non partecipiamo al voto

Scegliamo di non partecipare al voto – dichiara il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Alfonso Luzzi - per i referendum dell' 8 e 9 giugno prossimi. E' una scelta libera e consapevole che non contrasta con alcun principio, poiché in materia di referendum l'astensione é una forma di manifestazione del proprio pensiero e non una mancata partecipazione alla vita del paese. Anzi, l’astensione consapevole dal voto è uno strumento che in certi casi può essere ancor più efficace, perché è un modo per dissentire dai motivi politici strumentali che sottendono ai referendum. Per MCL un tema complesso e delicato come la cittadinanza richiede un confronto ampio per tracciare un percorso evolutivo condiviso, attraverso l’ascolto ed il confronto con tutti gli attori sociali: la politica, le Istituzioni e le organizzazioni sociali del terzo settore, che arrivi ad una sintesi parlamentare. Chiediamo che il Paese percorra questa strada, senza scorciatoie.Acli: invitiamo a votare SìLa Direzione Nazionale delle Acli si è espressa nella seduta del 20 febbraio appoggiando il Referendum sulla cittadinanza, per il quale dunque vi invitiamo a votare SI, in quanto riteniamo che attraverso il riconoscimento dei diritti di cittadinanza le persone provenienti da altri Paesi possano diventare parte attiva della nostra società, contribuendo alla costruzione del bene comune. La riduzione dei tempi a 5 anni per la richiesta di cittadinanza diminuirebbe inoltre la sensazione di fragilità e di precarietà che un titolo di soggiorno temporaneo inevitabilmente crea. Vogliamo però evidenziare che sul tema della cittadinanza italiana le Acli hanno sostenuto progetti molto più ambiziosi ed aperti, rispetto a quanto prospettato da questo quesito, proposte che mettevano fortemente in discussione le attuali leggi in vigore in materia di immigrazione e che auspicavano l’approvazione di una riforma radicale, a partire dallo Ius Soli, in nome di una maggiore integrazione, secondo i principi e nella direzione indicata dalla Costituzione, oltre che dalla Dottrina sociale della Chiesa.

Agesci: andiamo a votare

In vista del prossimo appuntamento referendario dell’8 e 9 giugno, l’Agesci - scrivono Roberta Vincini e Francesco Scoppola - sente il dovere di ribadire l’importanza della partecipazione attiva alla vita democratica del Paese. Recarsi alle urne non è soltanto un diritto: è un atto di responsabilità e di impegno civile, in linea con i valori educativi che la nostra Associazione promuove ogni giorno. Crediamo che la partecipazione consapevole sia una forma concreta di servizio al bene comune e uno strumento attraverso cui ciascuno può contribuire al futuro della propria comunità.Per questo, nelle ultime settimane, l’Associazione ha promosso occasioni di approfondimento, confronto e dialogo sui temi del referendum. Iniziative realizzate a diversi livelli, anche grazie all’impegno autonomo dei gruppi locali, con l’obiettivo di offrire ai nostri soci, e non solo, strumenti utili per comprendere meglio le questioni in gioco e scegliere in modo informato.Le scelte che ci attendono avranno un impatto significativo sul presente e sul domani: affrontarle con consapevolezza è parte del percorso educativo che proponiamo a ragazze e ragazzi, capi e adulti. Crediamo fortemente che ogni cittadina e cittadino abbia il dovere di partecipare: il voto è una forma concreta di corresponsabilità e un gesto che rafforza la democrazia."