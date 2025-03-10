Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al corteo di Roma per lo sciopero generale - ANSA

I leader del centrosinistra, con Maurizio Landini, sfilano sommersi dal fiume di gente, insperato per la portata, che ha aderito allo sciopero dell’ultima ora indetto da Cgil e Usb in favore della Palestina e contro il blocco della flotilla da parte di Israele. Elly Schlein con il leader del sindacato, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Giuseppe Conte in Calabria, dove deve chiudere la campagna elettorale di Tridico. Un obiettivo comune, il loro: Giorgia Meloni e il suo Governo. A Palazzo Chigi la premier anticipa di un giorno la linea. Con la sua squadra per il Consiglio dei ministri sui conti del Paese, studia le mosse in vista dei cortei, in particolare puntando ai prevedibili scontri, e alle stazioni ferroviarie dove si registra la gran parte dei disagi per pendolari e turisti. La domanda è unanime: quanto costerà questa giornata?

Se le opposizioni possono cavalcare la protesta contro la guerra di Gaza, la maggioranza è pronta a fare altrettanto con chi dovrà pagare danni e disagi sia delle frange violente, ma anche di chi si è astenuto dal lavoro. E dalla riunione trapela ufficiosamente la volontà della presidente del Consiglio di farsi portare il “conto”. «Non ci sono riusciti con le urne, ora ci provano in un altro modo», commenta uno dei ministri. «Temo che le finalità della manifestazione siano altre», incalza il titolare delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. E poi c’è il diritto di sciopero. La premier è stata già molto dura, accusando chi scende in piazza di volersi allungare il week end. Da FdI il presidente del Senato Ignazio La Russa trova una formula non aggressiva: «Lo sciopero normalmente si fa per aiutare i lavoratori o per protestare contro il proprio governo. Tirandolo al massimo dell’estensione, capisco che abbiano voluto fare anche questo che personalmente non comprendo». Pure il ministro della Difesa Guido Crosetto continua a tenere un atteggiamento contenuto, anche contro chi ha colto l’occasione per scatenare disordini. «Mi chiedo cosa abbiano fatto contro Gaza o contro il popolo palestinese i proprietari» delle auto danneggiate.

Ma è ancora una volta Matteo Salvini a scatenarsi contro opposizioni e Cgil, dopo aver sfidato Landini sulle regole dello sciopero. «Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Ecco, lo organizza Landini e lo paghi Landini», tuona di prima mattina in tv. «Oggi ci sono decine di migliaia di poliziotti e carabinieri con caschi, scudi e manganelli, pronti a proteggere stazioni, porti, aeroporti, autostrade e semplici cittadini. Ieri notte hanno imbrattato i monumenti in Piazza Duomo, chi paga? Ieri hanno danneggiato la stazione di Bologna, chi paga?». E sugli insulti ricevuti dai manifestanti: «Ecco a voi i buoni», dice sarcastico. Per arrivare a minacciare in serata di voler prendere le misure per le prossime occasioni, visto il bilancio di poliziotto feriti. «Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci», avverte.

«Salvini stia tranquillo perché lo paghiamo noi con le nostre tasse e queste manifestazioni tengono alto l’onore del Paese», replica il leader Cgil. «Nella mia vita non avevo mai visto un rappresentante dello Stato minacciare i cittadini se esercitano il diritto di sciopero».

Il Pd replica sarcastico: «Salvini come ministro dei Trasporti blocca l’Italia ogni giorno con treni fermi, ritardi e incidenti». Mentre Schlein insiste di tenere «giù le mani dal diritto di sciopero» e di fronte alla marea di gente sorride: «L’Italia è migliore di chi la governa».

E anche il leader di M5s accusa Meloni di «giocare sporco. È il primo agitatore delle piazze. Sta provocando lo scontro per soffocare il confronto», per Conte. È lei, incalza, «il primo estremista, perché evidentemente vuole lo scontro sociale».

Respinge al mittente il ministro dell’Interno Piantedosi. Quella del sindacato, dice, non è tanto «guerra politica, ma insomma un appello alla rivolta sociale».