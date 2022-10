COMMENTA E CONDIVIDI













Tre giorni per celebrare la solidarietà. A Bologna dal oggi a domenica la Ong Cefa (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura) che opera in tutto il mondo per aiutare i Paesi più poveri a raggiungere l’autosufficienza alimentare e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, organizza il primo festival dedicato alla cooperazione. Si chiama “Gente strana” e ha l’obiettivo di proporre una risposta alle sfide globali: migrazioni forzate, clima, fame e violazioni dei diritti. Con una storia di 50 anni alle spalle, Cefa, fedele alla linea del suo fondatore Giovanni Bersani, crede fortemente che “solo attraverso la cooperazione, intesa come volontà di collaborare per un concreto miglioramento della qualità di vita delle persone e di cura del pianeta, potremo efficacemente gettare le basi per uno sviluppo sostenibile che crei opportunità e futuro”, ripartendo dall’agricoltura, come spiega la direttrice Alice Fanti. E in questi 50 anni la Ong bolognese di sfide ne ha affrontate (e vinte) tante: dal Kathita Kiirua Water Project, un acquedotto che preleva l’acqua dal fiume keniota Kathita portandola a più di 40.000 persone (oltre ad abbeverare capre e mucche e irrigare orti), all’Africa Milk Project, nato nel 2004 con l’intento di migliorare la vita delle comunità rurali e di sviluppare l’economia del distretto di Njombe, in Tanzania, aiutando oltre 80.000 persone. Durante questa tre giorni, che avrà come media partner "Avvenire", si alterneranno sul palco testimoni privilegiati di tali esperienze, ma anche il cardinale Matteo Zuppi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Romano Prodi, Daniele Ravaglia, Presidente di Confcooperative e molti altri politici ed esponenti del Terzo Settore e delle imprese.

Il Festival si chiuderà domenica 16 ottobre, Giornata mondiale dell’Alimentazione, con l’iniziativa di solidarietà “Riempi il piatto vuoto” in Piazza Maggiore, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’emergenza alimentare - e con un concerto serale dei Modena City Ramblers e Dargen D’Amico.