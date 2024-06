Un seggio per le elezioni europee a Milano - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













Non è bastata la riduzione del cosiddetto “silenzio elettorale” a una manciata di ore. L’incontinente politica italiana ha parlato anche ieri a urne aperte, come prevedibile. Matteo Salvini si è addirittura concesso un mini-comizio contro il «bombarolo» Macron e a favore del voto a Vannacci e al suo partito. Si limitano a foto e messaggino social motivazional-intimistico Meloni, Tajani, Conte, Calenda e Renzi. Si prende il suo spazio anche Angelo Bonelli per denunciare gli altri e chiamare in causa il ministro degli Interni Piantedosi. Alla fine a presidio della vecchia regola del silenzio resta solo Elly Schlein. Mentre la premier la sua mossa “scaltra” l’ha fatta venerdì, postando in extremis, qualche minuto prima della mezzanotte, un video col fruttivendolo per comprare ciliegie «varietà Giorgia». È l’evoluzione dei meloni mostrati prima delle Politiche 2022. In generale, un’altra picconata di gruppo a un’antica regola di civiltà concepita per lasciare ai cittadini lo spazio e il tempo di decidere in coscienza, senza essere bombardati. Anche Bossi “parla”, o meglio fa parlare i fedelissimi per far sapere a Salvini che lui voterà l’indipendente di Fi Reguzzoni perché il Carroccio «ha tradito».

Pace, affluenza e Sud: i nodi a seggi aperti

In sostanza tutti i principali leader hanno scelto il sabato per recarsi alle urne. Oggi, invece, voterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le prime stime sull’affluenza sono attese a chiusura della prima giornata di votazione. I riscontri informali sembrerebbero confermare un caso-Sud per quanto riguarda la scarsa partecipazione al voto: potrebbe diventare un fattore decisivo nel definire gli equilibri tra i partiti in una competizione con il proporzionale puro e lo sbarramento al 4%.

Dal punto dei visti dei contenuti centrali nell’orientamento al voto, la pace e i conflitti hanno staccato nettamente l’ambiente e il sociale. A battere forte Salvini e Vannacci per la Lega, Conte per M5s, la lista di Avs e nel Pd voci diverse dal coro dem come quella di Marco Tarquinio. Più caute le leader Meloni e Schlein e il capo di Forza Italia Tajani: i posizionamenti di politica estera potrebbero essere un indizio di chi si troverà poi a Bruxelles nell’ambito di una stessa maggioranza. Ma sono ipotesi premature. Sulla divisione dei 76 eurodeputati italiani, di certo conterà il risultato delle liste che lottano per superare il 4%: se ce la fanno, erodono la rappresentanza dei partiti più grandi.

Piemonte al voto, Cirio favorito

La tornata iniziata ieri e che si concluderà stasera alle 23 è un vero e proprio “election day”. Oltre alle Europee, si vota in una Regione importante come il Piemonte. Sono cinque i candidati che si contendono lo scranno da governatore, due uomini e tre donne, sostenuti complessivamente da 13 liste e cinque listini. A giocarsi la partita sono il favorito Alberto Cirio, presidente uscente e ricandidato per il centro destra, Gianna Pentenero per il centrosinistra, Sarah Disabato per il Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani per Piemonte Popolare e Alberto Costanzo per Libertà, formazione nata su impulso di Cateno De Luca.

Si sceglie il sindaco in sei capoluoghi di Regione

Occhi puntanti anche sulle sfide di Bari, Firenze, Cagliari, Perugia, Campobasso e Potenza. Nel capoluogo pugliese, finita nella bufera di polemiche dopo le recenti vicende giudiziarie sulle presunte infiltrazioni mafiose, il centrodestra tenta la spallata. Qui Pd e M5s corrono divisi: i dem sperano di confermare il consenso lasciato dal sindaco uscente Antonio Decaro (ora candidato alle europee) con Vito Leccese mentre Michele Laforgia è sostenuto dai Cinquestelle. Tutto il centrodestra è invece per il leghista Fabio Romito. A Firenze situazione caotica, con ben 10 candidati a sindaco. Il sindaco uscente, il dem Dario Nardella, è candidato a Bruxelles e il centrosinistra stavolta arriva diviso con tre diversi candidati: Sara Funaro del Pd, Lorenzo Masi di M5s e la renziana Stefania Saccardi di Italia Viva. Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, capeggia invece le liste del centrodestra. Da seguire l’esperienza autonoma al centro di Francesco Zini. A Cagliari invece è il già sindaco Massimo Zedda a provare la riconquista della città seguendo il modello-Todde: sfiderà l’omonima Alessandra Zedda. Campo largo per il centrosinistra anche a Perugia, dove si punta a strappare la città al centrodestra unito. E se a Campobasso c’è un terzo incomodo “civico” a intromettersi tra i due poli, a Potenza sono ben cinque i candidati alla carica di sindaco. Il leghista Fanelli fa perno sull’unità a destra, nello schieramento di centrosinistra (senza M5s) guidato da Vincenzo Telesca ci sarà un nuovo test per Basilicata casa comune, formazione guidata da Angelo Chiorazzo reduce dal buon risultato alle Regionali.

Gli altri Comuni al voto

Alle urne andranno in tutto 3.698 comuni, di cui 3.480 sotto i 15mila abitanti. Oltre ai 6 capoluoghi di Regione ce ne sono 23 di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Alla fine non sarà irrilevante il conto di quante amministrazioni i due poli riusciranno a difendere o conquistare.