Il chirurgo e fondatore di Emergency, Gino strada, è scomparso il 13 agosto 2021 - Foto Emergency

La cura come diritto e valore fondamentale per ricostruire il senso del vivere comune. Sarà il filo conduttore del Festival di Emergency 2021, a Reggio Emilia da oggi, venerdì 3 e fino a a domenica 5 settembre. Tre giorni di incontri, trasmessi anche in streaming sui canali della ong di Facebook e Youtube, su salute – uguale e diseguale – ma anche di guerra, con l’analisi e le testimonianze della crisi in Afghanistan, migrazioni, lavoro, scienza, ambiente. Emergency è presente in 8 paesi e dal 1994 ha curato 11 milioni di persone.

Quali sono le condizioni politiche, economiche e sociali affinché la cura corrisponda effettivamente ai bisogni collettivi e non alle logiche di mercato? Perché la salute è diventata la cartina di tornasole di un sistema diseguale e squilibrato? Cosa significa prendersi cura di chi non ha diritti e subisce le conseguenze della guerra? Questi i quesiti intorno a cui ruoterà il festival che partirà dall’attualità, oggi alle ore 18.00 in Piazza Prampolini, con l’appuntamento “Chi si prende cura dell’Afghanistan?” con Corrado Formigli, giornalista e conduttore televisivo; Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice; Paolo Giordano, scrittore; Alberto Zanin, del Centro chirurgico vittime di guerra a Kabul (in collegamento dall’Afghanistan). Un dibattito in cui si partirà dal racconto di venti anni di occupazione militare e dall’analisi della situazione attuale in Afghanistan, per capire le origini del disastro afgano e gli sforzi necessari per garantire i diritti della popolazione.