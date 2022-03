COMMENTA E CONDIVIDI













Un’intera classe di prima elementare a Marsala, in Sicilia, composta da alunni che sono tutti figli di pregiudicati. A segnalare il caso alla commissione regionale Antimafia, che ha chiuso dopo otto mesi di audizioni un’inchiesta sulla condizione dei minori in Sicilia, è stato Salvatore Inguì, direttore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo.

Che dalla commissione era stato sentito il 14 settembre dell’anno scorso: «Mi ha chiamato un insegnante e mi ha fatto un elenco di bambini, mi chiedeva se io li conoscessi – raccontò il funzionario in quell’occasione –. Qual è la caratteristica di questi bambini? Che sono tutti figli di soggetti con gravi pregiudizi penali. Io ho detto: “Ma perché mi fai questo elenco?”. Guarda caso tutti questi bambini sono in una sola classe elementare, iniziano la prima elementare ed hanno messo in questa classe solo bambini di questo tipo». Secca, sempre nella relazione dei lavori della commissione diffusa soltanto in queste ore, la replica del presidente Claudio Fava: «Forse questa è una cosa che merita di essere rapidamente segnalata perché mi sembra l’opposto di ciò che dovrebbe rappresentare il messaggio educativo e di comunità di una scuola. Soprattutto in una realtà, come quella siciliana, in cui il disagio sociale dei minori diventa la più formidabile occasione di reclutamento malavitoso.

È importante capire se questo precedente sia un caso isolato o se piuttosto nelle periferie delle città siciliane la scelta di costruire classi ghetto dove ammassare i figli di genitori pregiudicati o reclusi sia una traccia non episodica. Sarebbe il segno di una sorta di rassegnazione istituzionale al destino già segnato di quei ragazzi e al contesto sociale in cui crescono». Sulla vicenda è subito intervenuto il sindaco di Marsala: «Spero che non sia vero, sarebbe molto grave. Credo nella serietà delle fonti da cui proviene la notizia, credo e spero anche che la dirigente possa chiarire presto.

Per quanto mi riguarda ho chiesto formalmente informazioni alla stessa dirigente e attendo la relazione a stretto giro». Sulla vicenda si è espresso anche il deputato nazionale del Pd Carmelo Miceli: «Se la notizia fosse vera saremmo dinanzi a una ghettizzazione agghiacciante – dice –. Depositerò subito una interrogazione al ministero dell’Istruzione per le verifiche del caso. L’ipotesi che possa esistere una classe ghetto, per religione, razza o trascorso criminale dei genitori, fa rabbrividire e se qualcuno ha dato corso ad una simile aberrazione va rimosso immediatamente».