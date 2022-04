Mattarella con la Carta di Firenze consegnata da Bassetti, Nardella e Betori - Ansa

Consegnata ufficialmente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la «Carta di Firenze», il documento finale sottoscritto da vescovi e sindaci che hanno partecipato all’incontro «Mediterraneo frontiera di pace» nel capoluogo toscano dal 23 al 27 febbraio scorsi. A portare al Quirinale oggi alle 12 il testo sono stati il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e Dario Nardella, sindaco di Firenze. Sull’esempio di Giorgio La Pira (sindaco di Firenze e figura di primo piano del cattolicesimo italiano), il documento sottoscritto da pastori e primi cittadini chiede ai governi dei Paesi mediterranei di collaborare - istituzioni civili e religiose - per promuovere l’incontro, il confronto, e iniziative che facciano crescere la pace in questo bacino facendo convivere identità, culture e religioni differenti. Ecco allora l’invito a «governi, sindaci e rappresentanti delle comunità religiose a promuovere programmi educativi a tutti i livelli: un cammino che integri gli approcci antropologici, comunicativi, culturali, economici, politici, generazionali, interreligiosi, pedagogici e sociali per realizzare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente», per rafforzare «la fraternità, la libertà religiosa nelle città, la difesa della dignità umana dei migranti e il progresso di pace».

L'adesione di 60 vescovi e altrettanti sindaci



Il 26 febbraio nel presentare la Carta, cui hanno dato la propria adesione 60 vescovi e altrettanti sindaci, Bassetti disse: «Oggi viene consegnata alla storia una pagina che racconta non solo un evento, ma che diventa impegno concreto per il futuro. È come se la storia, con S maiuscola, ci parlasse del passato, per riflettere sul presente con una prospettiva aperta sul futuro». Il giorno dopo, domenica 27, alla conclusione dell’Incontro “Mediterraneo frontiere di pace” aveva partecipato il presidente della Repubblica Mattarella.

«Incontro molto cordiale»



Tornando a ieri, Betori ha definito l’incontro «molto cordiale», aggiungendo che «il presidente Mattarella ha espresso apprezzamento per l’evento organizzato nella nostra città e per il documento che ne è scaturito, e che gli abbiamo consegnato». «Nel colloquio è emersa l’attualità dell’evento, dei suoi contenuti e temi di discussione, a fronte della tragedia che si sta consumando in Ucraina – ha proseguito l’arcivescovo di Firenze –. Non sono mancati i riferimenti, ed è stata sottolineata l’attualità dell’insegnamento e dei gesti di pace di Giorgio La Pira che ha ispirato l’incontro di Firenze». Soddisfatto anche il sindaco del capoluogo toscano, Nardella. «Grazie all’energia che ci ha trasmesso il capo dello Stato vogliamo continuare interpellando tutti i grandi leader del mondo sui temi della dichiarazione di Firenze in un momento così drammatico come quello della guerra in Ucraina».