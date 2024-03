COMMENTA E CONDIVIDI













Nessuno potrà dire che non eravamo stati informati sui fatti. Nessuno potrà dire che esserlo sia stato sufficiente. Lo raccontano due dati. Secondo un’analisi di Volocom – azienda che monitora i media – , nel 2023 l’Italia è al primo posto tra i 27 Paesi dell’Unione europea per articoli dedicati al tema dell’empowerment femminile nel mondo del lavoro. Nello stesso anno, però, siamo al 79esimo posto per parità di genere sui 146 Stati analizzati nel Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, con una perdita di 16 posizioni rispetto al 2022. Primi per rappresentazione del fenomeno, dunque, ma ben lontani dagli altri Paesi dell’eurozona per la soluzione del problema.

Che cosa dicono questi dati? Che sicuramente in Italia c’è ancora tanto da fare, ma almeno i media se ne sono accorti e provano a denunciarlo. Parità di genere, imprenditorialità femminile ed empowerment sono alcuni dei termini più usati nella stampa e nel web. Oggi, 8 marzo, il tema probabilmente avrà toccato il picco di visibilità, così come è stato l’8 marzo del 2023. Marzo e novembre sono i mesi di maggiore attenzione mediatica, soprattutto intorno alle due ricorrenze in cui si celebrano rispettivamente i diritti delle donne e la lotta alla violenza di genere. I giornali raccontano esempi aziendali positivi, così come criticano la disparità salariale e le discriminazioni che colpiscono maggiormente le madri, soprattutto al rientro dal congedo di maternità. Basti ricordare che dopo essere diventata mamma, almeno una donna su cinque finisce per lasciare il lavoro.

L’analisi di Volocom è stata condotta in tutta l’Ue su oltre 88mila fonti online e circa 700 della stampa. Gli articoli che nel 2023 si sono occupati dell’empowerment femminile nel lavoro sono 70.577, con una crescita di circa il 16% nel cartaceo. I media italiani sono davanti a quelli degli altri Paesi. Nella nostra stampa, a dominare sono soprattutto i quotidiani locali, con in testa il Giornale di Brescia. A livello territoriale, la Lombardia rimane la regione più sensibile al tema. Seguono le testate nazionali e i periodici. Con 38 articoli (+2 rispetto al 2022), Avvenire è quinto nella classifica dei quotidiani nazionali, che al primo posto ha il Sole 24 Ore. Avvenire (Diocesane) si posiziona quarto nella top 5 dei periodici, che ha in testa Affari&Finanza. A pubblicare più articoli sulla parità di genere nel web sono invece soprattutto gli aggregatori di notizie, come Italy 24 Press-Sport. Solo a partire dal sesto posto compaiono testate di informazione online, con l’agenzia di stampa parlamentare Agenparl e a seguire il quotidiano larepubblica.it.



Volocom ha analizzato anche il racconto del fenomeno sui social network dal primo gennaio al 18 febbraio 2024. Solo il 36% degli utenti indica un sesso di appartenenza. Tuttavia, si può notare che tra gli autori dei 2.985 post pubblicati la fascia di età più presente è 25-34 anni, con una predominanza maschile. In questa classifica, però, l’Italia resta indietro. Segno che gli appelli lanciati dai media, per una presa di coscienza collettiva e la responsabilizzazione degli uomini, non hanno ancora avuto gli effetti sperati. Del resto, come sottolinea il report Global Gender Gap, mancano ancora 67 anni prima che l’Europa raggiunga pienamente la parità di genere.