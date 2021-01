Ansa

Da domenica entrano in zona rossa Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano. Nove regioni passano in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano dunque gialle solo Campania, Toscana, Sardegna, Basilicata, Molise e Provincia di Trento. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà firmata oggi sulla base del Report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, che rileva un ulteriore peggioramento della situazione Covid in Italia. Il documento si riferisce al periodo 4-10 gennaio, con dati aggiornati al 13. Va precisato però che il Report collocherebbe la Sicilia in fascia arancione: è stato lo stesso presidente della Regione a chiedere ieri al ministero l'inserimento nella fascia di alto rischio, con le relative misure di contenimento.

"Questa settimana - si legge nella bozza del Report - si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente. L'incidenza nazionale a 14 giorni continua a crescere e aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio".

A livello nazionale il fattore di contagio Rt sale a 1,09 (era a 1,03).

"Sono 12 le Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica (era 13 la settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale continua a essere sopra la soglia critica (30%)". "Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve aumento da 2.579 (al 4 gennaio) a 2.636 (12 gennaio); il numero di persone ricoverate in aree mediche aumenta anche lievemente, passando da 23.317 (04 gennaio) a 23.712 (12 gennaio). Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica e il relativo impatto, uniti all'incidenza, impongono comunque misure restrittive"