COMMENTA E CONDIVIDI













11:30 - M5s Il governo cambi strategia. «Il Parlamento non è un ostacolo né un intralcio, per questo sulla guerra e sull'eventuale invio di armi torniamo a chiedere anche a questo governo super politico, comunicazioni alle Aule che consentano la formazione di un giudizio parlamentare - ha detto Arnaldo Lomuti, deputato del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Esteri, durante il suo intervento in Aula che ha confermato la posizione dei pentastellati già espressa ieri sera -. Sull'invio di mezzi e strumenti di difesa militare è urgente la necessità di un nuovo confronto politico e di un nuovo quadro di intervento. Malgrado le nostre continue richieste Draghi ha preferito non coinvolgere le Camere, sul tema delle armi Meloni sembra agire in profonda continuità dimostrando, ancora una volta, come Fratelli d'Italia abbia svolto nella scorsa legislatura una finta opposizione. Si tratta di una questione di democrazia».

10:30 - Pd: Il governo ritiri l'emendamento. Il capogruppo Pd in commissione Difesa, Stefano Graziano, ha chiesto al governo di ritirare l'emendamento presentato ieri dal governo in Senato: «Poco c'entra su una questione che non può e non deve essere regolata attraverso un emendamento che nulla ha a che fare con la vicenda ucraina. E' un tema troppo importante perchè si possa legiferare attraverso decreti». «Abbiamo visto normalizzare negli ultimi tempi lo spettro della guerra. ma la guerra non è un film. Lo sapevamo bene i padri costituenti che nella Costituzione scrissero, e non è mai banale ripeterlo, che l'Italia ripudia la guerra - ha rincarato il collega di partito, Paolo Ciani -. L'hanno scritto partigiani, che in guerra hanno ucciso, non certo anime belle del pacifismo. L'avevano vissuta sulla propria pelle, la guerra, non nel salotto di casa loro».

10:00 - Inizia la discussione generale. Iniziata alla Camera la discussione sulla mozione del governo per la proroga di invio di armamenti a Kiev.

L'invio di armi a Kiev divide l'opposizione che questa mattina alla Camera presenterà quattro diverse mozioni in alternativa al testo proposto dalla maggioranza. Neanche il blitz di ieri da parte dei partiti che sostengono l'esecutivo (che al Senato hanno infilato la proroga degli aiuti militari in un emendamento a un decreto che si occupa di sanità in Calabria e di Aifa) è riuscito ad accorciare le distanze.

Dunque al testo del governo, che mantiene il sostengo all'Ucraina fino alla fine del 2023, risponderanno proposte molto diverse. Il M5s chiede di discutere ogni decisione sul tema in Parlamento e soprattutto di aumentare gli sforzi per una soluzione diplomatica. Cosa, questa, che vorrebbe anche il Pd, il cui testo però chiede di garantire il diritto all'autodifesa di Kiev. Un "no" netto all'invio di armamenti arriva invece dall'alleanza Verdi-Si che auspica lo stop immediato di ogni fornitura militare. Aiuti "con riserve" è invece la proposta del Terzo polo.

Oltre alle armi, Montecitorio poi affronterà le mozioni sull'introduzione del salario minimo, la mozione sulla ratifica della riforma del trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità e la proposta di modifica al Regolamento relativa ad adeguamenti conseguenti alla riduzione del numero dei deputati.